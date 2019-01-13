كهربا يهدر ضد اتحاد طنجة بعد بينية محمد إبراهيم

الأحد، 13 يناير 2019 - 18:25

كتب : FilGoal

كهربا - الزمالك - الاتحاد

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة خطيرة للزمالك ضد اتحاد طنجة في الدقيقة 60 من عمر مواجهة ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

كرة وصلت إلى محمد إبراهيم، الذي مررها بينية رائعة إلى كهربا.

كهربا سددها من مرة واحدة بباطن القدم، ولكنها جاءت ضعيفة في يد هشام المجهد حارس مرمى الفريق المغربي.

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ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين في مركب ابن بطوطة في طنجة.

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