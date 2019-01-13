كهربا يهدر ضد اتحاد طنجة بعد بينية محمد إبراهيم

أهدر محمود عبد المنعم "كهربا" فرصة خطيرة للزمالك ضد اتحاد طنجة في الدقيقة 60 من عمر مواجهة ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

كرة وصلت إلى محمد إبراهيم، الذي مررها بينية رائعة إلى كهربا.

كهربا سددها من مرة واحدة بباطن القدم، ولكنها جاءت ضعيفة في يد هشام المجهد حارس مرمى الفريق المغربي.

ويستمر التعادل السلبي بين الفريقين في مركب ابن بطوطة في طنجة.

طالع أيضا

أحمد الأحمر يكتب التاريخ

تعرف على تقييم صلاح أمام برايتون

مدافع ليفربول: الناس لا يعلمون مدى الضغط الذي واجهه صلاح

صفقة جديدة لـ الأهلي