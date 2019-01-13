كم هدف فصل قطر عن تحطيم الرقم القياسي لأكبر نتيجة في تاريخ كأس آسيا

حقق منتخب قطر فوزا عريضا على نظيره الكوري الشمالي، بستة أهداف مقابل لا شيء، ليكون أعلى انتصار لأي فريق في منافسات كأس آسيا 2019.

قطر ضمنت تأهلها إلى ثمن نهائي كأس آسيا 2019 بعد أن رفعت رصيدها إلى 6 نقاط، لترافق السعودية إلى الدور الثاني.

العنابي بات أقوى هجوم في البطولة برصيد 8 أهداف، ومهاجمه المعز علي صار هدافا للمسابقة برصيد 5 أهداف، بعد أن هز الشباك الكورية الشمالية 4 مرات.

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إلا أن هذا الفوز القطري العريض، ليس الأكبر في تاريخ المنافسة الآسيوية القارية.

منتخب إيران أحد أنجح المنتخبات رقميا في تاريخ المسابقة، هو صاحب الفوز الأعرض على الإطلاق في كأس آسيا، حدث ذلك في نسخة 1976 التي ظفر الفرس بلقبها.

إيران اكتسحت منتخب جنوب اليمن بنتيجة 8-0، رقم فشل أي منتخب في مضاهاته طوال أكثر من 4 عقود تالية.

منتخب إيران يحمل كذلك رقم ثاني أكبر نتيجة في تاريخ المسابقة، بفوزه على بنجلاديش 7-0 في نسخة 1980 على أرض الكويت.

أما نتيجة 6-0 التي فازت بها قطر، فتكررت في كأس آسيا للمرة الرابعة.

الصين هزمت بنجلاديش 6-0 في نسخة 1980، قبل أن تفوز السعودية بنفس النتيجة على تايلاند في 1996، فيما اكتسحت أستراليا نظيرتها أوزبكستان بسداسية في نصف نهائي نسخة 2011.

قطر تواجه السعودية يوم الخميس المقبل لتحديد هوية المتصدر، إذ يكفيها التعادل مستفيدة من تفوقها في فارق الأهداف على الأخضر.

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