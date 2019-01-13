هل يحطم مهاجم قطر رقم علي دائي الصامد منذ 23 عاما؟

دخل المعز علي لاعب منتخب قطر، تاريخ بطولات كأس آسيا، بتسجيله 4 أهداف في مواجهة كوريا الشمالية اليوم الأحد.

المعز قاد قطر لانتصار عريض بستة أهداف مقابل لا شيء، في الجولة الثانية من منافسات المجموعة السادسة، لتضمن رسميا تأهلها إلى ثمن نهائي المسابقة بعد أن رفعت رصيدها إلى 6 نقاط.

ليرفع المعز رصيده الإجمالي من الأهداف نسخة 2019 إلى 5 أهداف، إذ سبق له أن هز الشباك في المباراة الأولى أمام لبنان.

المعز صار هدافا للبطولة الحالية، متفوقا على الإيراني سردار أزمون صاحب الـ 3 أهداف.

كما بات المعز خامس لاعب يسجل 4 أهداف في مباراة واحدة في تاريخ كأس آسيا، إذ سبقه الإيراني بهتاش فاريبا أمام بنجلادش في نسخة 1980، والإيراني الآخر علي دائي في شباك كوريا الجنوبية بنسخة 1996، والبحريني إسماعيل عبد اللطيف في شباك الهند بنسخة 2011، والأردني حمزة الدردور في شباك فلسطين بنسخة 2015.

إجمال يعد المعز اللاعب رقم 17 الذي يسجّل 3 أهداف أو أكثر في تاريخ كأس آسيا، والقطري الأول على هذا الصعيد.

وبعد أن ضمنت قطر تأهلها، يستطيع المعز أن يخوض مباراتين إضافيتين في النسخة الحالية، مما قد يسمح له برفع رصيده وتعزيز أهدافه الخمسة.

هذا يعني أن المهاجم القطري سيمتلك فرصة كسر الرقم القياسي المسجّل باسم الإيراني علي دائي بأكثر عدد من الأهداف في نسخة واحدة، والصامد منذ عام 1996، عندما سجّل دائي 8 أهداف.

هذا الرقم هو واحد من رقمين قياسيين لـ دائي، والآخر هو تصدره هدافي البطولة التاريخيين برصيد 14، رقم قد يصعب جدا تحطيمه من أي مهاجم في النسخة الحالية وليس المعز فقط.

المعز (22 عاما) مولود في العاصمة السودانية الخرطوم، ويلعب في فريق الدحيل القطري.

المهاجم ذو الأصول السودانية، يمتلك تجارب احترافية أوروبية سابقة، في صفوف يوبين البلجيكي، ولينز وباشينج النمساويين، وكولتورال ليونيسا الإسباني.

قطر تواجه السعودية يوم الخميس المقبل لتحديد هوية المتصدر، إذ يكفيها التعادل مستفيدة من تفوقها في فارق الأهداف على الأخضر.

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