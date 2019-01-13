جنش يمنع هدفا مغربيا بعد خطأ عبد الغني

منع محمود عبد الرحيم "جنش" حارس الزمالك، المهدي النغمي مهاجم اتحاد طنجة، من تسجيل الهدف الأول لأصحاب الأرض في ذهاب دور الـ32 مكرر للكونفدرالية.

هداف اتحاد طنجة ضغط على محمد عبد الغني مدافع الزمالك، وحصل على الكرة في الجهة اليسرى لمرمى جنش في الدقيقة 20.

وانفرد النغمي بمرمى جنش، إلا أن حارس الزمالك تصدى بنجاح لتسديدة المهاجم المغربي.

وبعدها، رد محمد إبراهيم الخطورة بتسديدة من خارج المنطقة.

عرضية من كهربا، مهدها عمر السعيد إلى إبراهيم، الذي سدد خارج الإطار.

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