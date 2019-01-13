من أجل استمرار الذكريات المغربية السعيدة.. الزمالك ضد اتحاد طنجة

يرتبط المغرب دائما بالذكريات السعيدة للزمالك في تاريخه الإفريقي الحافل.

في 2002، لعب الزمالك نهائي دوري الأبطال ضد الرجاء وحقق تتويجه الإفريقي الأخير، قبل أن يهزم الوداد في السوبر الإفريقي.

تاريخيا، ارتحل الزمالك إلى المغرب 6 مرات ولم يذق طعم الخسارة سوى مرتين، منهما مرة بركلات الترجيح في 1985 ضد الجيش الملكي، والأخرى قريبة بخماسية مقابل هدفين ضد الوداد، إلا أن الفارس الأبيض وصل إلى النهائي في 2016.

وغدا الأحد، يقابل الزمالك اتحاد طنجة على استاد ابن بطوطة بأمل استمرار الذكريات السعيدة في المغرب.

مواجهة سهلة؟

بالأرقام، تبدو المواجهة سهلة بالنسبة للزمالك.

أصحاب الأرض خسروا يوم الاثنين أمام مضيفه نهضة بركان بنتيجة 2-صفر في آخر مباراة للفريق قبل استضافته للزمالك يوم الأحد في لقاء الذهاب من ملحق الكونفدرالية، سقوط هو الثاني على التوالي في الدوري المحلي واستمر في المركز 11 ورصيده 14 نقطة بعد خوضه لـ13 مباراة، رغم كونه بطلا للدوري الموسم الماضي.

وتعاقد الفريق مع المدرب عبد الرحيم طاليب ليتولى المهمة لنهاية الموسم الحالي.

الضربات جاءت بالنسبة لاتحاد طنجة بعد أن خسر الفريق في مشاركته الأولى في دوري الأبطال ضد شبيبة الساورة ليتحول إلى الكونفدرالية.

أبرز لاعب في اتحاد طنجة هو المهاجم مهدي نغمي، ولكن مع تراجع الفريق في الموسم الحالي لم يسجل الأول سوى 3 أهداف في 11 مباراة شارك بها.

لا يزال الفريق يعاني بعد رحيل نجمه في الموسم الماضي أحمد حمودان الذي انتقل للرائد السعودي، وأيضا يفتقد للحارس الذي لعب دورا كبيرا في الفوز بالدوري الموسم الماضي، رضا التكناوتي والذي عاد للوداد بعد انتهاء إعارته.

ويضم اتحاد طنجة لاعبا يعرف الزمالك جيدا وسبق له النيل من الشباك البيضاء، هو عمر النجدي اللاعب السابق لفريق مصر للمقاصة.

ولكن على الزمالك الحذر من سجل اتحاد طنجة في ملعب ابن بطوطة، الذي لا يخسر فيه الفريق قاريا.

شتان الفارق بين موسم اتحاد طنجة وموسم الزمالك..

الزمالك يتصدر الدوري المصري بـ41 نقطة، أقرب منافس له هو بيراميدز وبعيد عنه بـ7 نقاط.

ورغم الخروج من البطولة العربية، يسير بخطى ثابتة في الكونفدرالية حيث أزاح القطن التشادي بسباعية نظيفة.

ولكن أمام الأبيض تحديات مختلفة ضد اتحاد طنجة..

مركز المهاجم وجروس

بسبب عدم إمكانية مشاركة خالد بوطيب ضد مواطنيه حيث لا يتم قيده سوى مع بداية دور المجموعات، سيكون عمر السعيد في موعد مع اختبار صعب، قيادة هجوم الزمالك في المغرب.

السعيد يقدم موسما جيدا، مساهما بصناعة 3 أهداف وتسجيل هدفين في 10 مرات ظهر فيهم بالقميص الأبيض.

فهل يكون السعيد على الموعد مع كل من مصطفى فتحي ويوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد المنعم "كهربا"؟

وفي الوقت نفسه، سيكون كريستيان جروس المدير الفني للزمالك على موعد مع اختبار قاري قوي هو الأول له وهو في قيادة الأبيض.

الزمالك سيسعى لاستمرار كعبه العالي على الفرق المغربية ضد فريق يواجهه أول مرة، وقبل انطلاق مرحلة هامة يقابل فيها نفس الفريق إيابا قبل أن يخوض مواجهة هامة في الدوري ضد بيراميدز.

تشكيل الزمالك المتوقع

حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم "جنش"

الدفاع: حمدي النقاز – محمود علاء – محمد عبد الغني – عبد الله جمعة

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم "أوباما" – محمود عبد المنعم "كهربا" – مصطفى فتحي

الهجوم: عمر السعيد

موعد المباراة: الخامسة مساء

القناة الناقلة: أون سبورت

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