الأهلي يتفاءل بالفوز على ملعبه في مستهل دور المجموعات

السبت، 12 يناير 2019 - 23:07

كتب : FilGoal

الأهلي - فيتا كلوب

يشهد التاريخ أن الأهلي يذهب بعيدا دائما في دوري أبطال إفريقيا عندما يبدأ مشواره في دور المجموعات بالفوز في مصر.

على الأقل يصل للنهائي..

في كل مرة بدأ الأهلي فيها مسيرته في دور المجموعات، سواء في نظام البطولة الحالي أو السابق، بانتصار في مصر بلغ النهائي.

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المرة الأولى كانت في 2005 حين مزقت تسديدة محمد شوقي شباك الرجاء المغربي.

واصل المارد الأحمر المسيرة إلى أن توج باللقب على حساب النجم الساحلي.

في 2007 انتصر الأهلي على الهلال السوداني بهدفين دون مقابل سجلهما أمادو فلافيو وأسامة حسني وواصل الفريق المسيرة إلى أن خسر النهائي أمام النجم في لقاء جدلي.

وتفوق الأهلي في مباراة القمة على غريمه التقليدي الزمالك في 2008 ثم استمر بلا هوادة إلى أن حقق اللقب السادس في تاريخه بالانتصار على القطن الكاميروني.

وآخر مرة كانت في 2012، فاز الأهلي في اللحظات الأخيرة على مازيمبي ثم انطلق ليحقق اللقب السابع بإسقاط الترجي التونسي في عقر داره.

هل يعيد التاريخ نفسه ونرى الأهلي يخوض النهائي بعد أشهر؟

الأهلي دوري أبطال إفريقيا

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