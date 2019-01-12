بالفيديو - أداء استثنائي لرمضان صبحي أمام فيتا

السبت، 12 يناير 2019 - 23:15

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - فيتا كلوب

قدم رمضان صبحي أداء استثنائيا وكان نجما فوق العادة يوم السبت في انتصار الأهلي بهدفين مقابل لا شيء على ضيفه فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا.

وكان رمضان المحرك الأساسي لهجوم الأهلي وصنع الفارق على مرمى المنافس بتمريراته الحاسمة.

وكاد رمضان أن يسجل في الدقائق الأخيرة بعد مراوغة ممتازة لحارس فيتا لكن الدفاع حرمه من تسجيل هدف الأهلي الثالث.

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ويلعب رمضان في الأهلي معارا لنهاية الموسم من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي.

وينطلق رمضان مع الأهلي إلى الجزائر لمواجهة شبيبة الساورة في الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري الأبطال يوم الجمعة.

الأهلي رمضان صبحي

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