أهداف السبت - الأهلي يفوز والإسماعيلي يخسر وصلاح يتألق

السبت، 12 يناير 2019 - 16:50

كتب : FilGoal

ناصر ماهر - الأهلي - فيتا كلوب

شاهد كل أهداف مباريات يوم السبت التي لعبت في مختلف البطولات حول العالم.

الأهلي فاز بنتيجة 2-صفر على فيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا

النجم المصري محمد صلاح حصل ببراعة على ركلة جزاء وسجل منها لليفربول هدف الفوز على برايتون في الدوري

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