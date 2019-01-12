بالفيديو – المحمدي يرفض صناعة التاريخ ويهدر ركلة جزاء ضد مازيمبي المنقوص

أهدر باهر المحمدي مدافع الإسماعيلي ركلة جزاء قبل ختام الشوط الأول من مواجهة فريقه ضد مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

الإسماعيلي حصل على ركلة جزاء في الدقيقة 45، بعد اعتداء حارس أصحاب الأرض سيلفان جبوهو على بينسون شيلونجو والكرة في يد حارس المرمى.

حكم المباراة طرد حارس أصحاب الأرض، واحتسب ركلة جزاء للدراويش انبرى لها المحمدي.

ولكن الحارس البديل إيمي باكولا تصدى للكرة بعد مشاركته بدلا من المهاجم عبدولاي سيسوكو.

وكان المحمدي سيكرر ما فعله مرسي السناري وسيد عبد الرازق "بازوكا" عندما سجلا في شباك الإنجلبير في نهائي 1969، ممهدين لفوز الدراويش في اللقب.

وفشل المحمدي في تسجيل الهدف السادس للأندية المصرية عموما في الكونغو الديمقراطية، في 20 مباراة خاضتها الفرق المصرية هناك.