يرى أحمد العطار نجم منتخب مصر الأسبق لكرة اليد أن الطريق مفتوح أمام الفراعنة للتأهل إلى الدور التالي وتخطي دور المجموعات في مونديال اليد.

وانطلق مونديال اليد مساء أمس الخميس ويقام حتى 27 من الشهر الجاري بدولتي ألمانيا والدنمارك.

وتقع مصر في المجموعة الرابعة بجوار منتخبات السويد والمجر والأرجنتين وقطر وأنجولا، وقد تغير نظام التأهل إذ يصعد أول ثلاثة منتخبات فقط للدور التالي ليتم تقسيمهم على مجموعتين.

وتواصل FilGoal.com مع أحمد العطار نجم منتخب مصر الأسبق وقال: "أرى أن الطريق مفتوح أمام مصر لتخطي الدور الأول".

وأضاف العطار "تلك المجموعة فرصة عظيمة لمصر، يمكننا الفوز على قطر والأرجنتين وأنجولا وهذا ما قام به بالفعل المنتخب وقت قيادة مروان رجب".

وتابع "منتخب مصر تعادل من قبل مع المنتخب السويدي وقت مروان رجب أيضا، هذه المرة لدينا فرصة كبيرة".

وفشل الفراعنة في التأهل لربع نهائي المونديال منذ إنجاز 2001 الشهير الذي احتلت فيه مصر المركز الرابع في الترتيب العالمي كأول منتخب غير أوروبي يصل للمربع الذهبي.

وعن المنافسين الأقوى لمصر في المجموعة أوضح العطار "بالطبع المجر والسويد هما الأقوى والأكثر حظوظا من باقي الفرق".

وبالحديث عن نظام التأهل الجديد الذي يطبق لأول مرة في المونديال قال العطار "سيكون ذلك النظام أفضل بالطبع وسيمنح البطولة قوة كبيرة منتظرة".

وشارك العطار في إنجاز 2001 الشهير بوصول مصر إلى المربع الذهبي لأول مرة في تاريخ الفراعنة.

وواصل العطار حديثه "يجب أن تكون البطولة الحالية إعداد قوي لمنتخب مصر للنسخة المقبلة المقرر إقامتها هنا في مصر".

وأتم "تنظيم مصر للبطولة شيء عظيم وأتوجه بالشكر للدكتور خالد حمودة رئيس الاتحاد المصري السابق وصاحب الملف القوي الذي شمل تواجد مجموعة في شرم الشيخ وأخرى في الغردقة بجانب مجموعة القاهرة، كنت مديرا للعلاقات العامة في الاتحاد وأعلم الجهد المبذول".

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