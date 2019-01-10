المستشار القانوني لـ الأهلي: نجهز عدة خطوات تصعيدية ضد تجاوزات رئيس الزمالك
الخميس، 10 يناير 2019 - 23:23
كتب : حسام نور الدين
أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن النادي سيسلك جميع الطرق وسيطرق جميع الأبواب من أجل الدفاع عن حقوق النادي، وحقوق مسؤوليه، وأعضائه وجماهيره ضد من يتجاوز في حق النادي ومسؤوليه ورموزه.
أضاف المستشار القانوني للأهلي، أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي 'أكاذيب ومحض افتراءات" يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.
وأشار: "لن نترك حق الأهلي حفاظا على قيمه ومبادئه وتقاليده خاصة وأن ما يحدث ضد النادي الأهلي ومسؤوليه فى الآونة الأخيرة يبقى بمثابة سلوكيات غريبة عن الوسط الرياضى فى المقام الأول".
وأوضح المستشار القانوني للنادي الأهلي، أنه انطلاقا من الدور الوطني والرياضي والاجتماعي والأخلاقي للنادي الأهلي عبر تاريخه الطويل، نؤكد تصدينا لهذا الابتزاز والتدني الأخلاقي بالقانون وعبر القنوات الرسمية للدولة ممثلة في مؤسساتها التي نثق بها كما نثق في سلامة وصحة جميع إجراءاتنا القانونية، مرحبين دائما بكل الجهات الرقابية التى يخضع النادي لرقابتها المالية والقانونية.
وأكد محمد عثمان: "نثق فى تطبيق العدالة واتخاذ ما يبقى مناسبا قانونا تجاه هذه الجرائم الغير المسبوقة والدخيلة على الوسط الرياضى والتى تهدد قيم وثوابت وتقاليد المجتمع المصري".
وشدد المستشار القانوني للنادي الأهلي "الحصانة البرلمانية لم ولن تكون لحماية أي خارج على القانون مؤكدا على ثقته الكاملة في مجلس النواب ورئيسه علي عبد العال في ترسيخ دولة القانون وأن الحصانة البرلمانية لم ولن تكون ستارا للجرائم ضد المجتمع".
يذكر أن نيابة العجوزة تباشر حاليا تحقيقات مستمرة في بلاغ سابق لمجلس إدارة النادي الأهلي ضد تجاوزات رئيس الزمالك، وندبت خبراء الإذاعة والتليفزيون لتفريغ الاسطوانات المدمجة التي تحتوي على هذه التجاوزات في حق الأهلي وقياداته.
يذكر أن محمد عثمان، والمستشار القانوني للنادي الأهلي تقدم بصفته وكيلا عن مجلس إدارة النادي ورئيسه، محمود الخطيب ببلاغ إلى معالي المستشار النائب العام ضد أكاذيب رئيس نادي الزمالك، التي جاءت في حق النادي الأهلي وقياداته في المؤتمر الصحفي الذي جرى بنادي الزمالك مؤخرا.
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