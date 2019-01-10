المستشار القانوني لـ الأهلي: نجهز عدة خطوات تصعيدية ضد تجاوزات رئيس الزمالك

أكد محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي أن النادي سيسلك جميع الطرق وسيطرق جميع الأبواب من أجل الدفاع عن حقوق النادي، وحقوق مسؤوليه، وأعضائه وجماهيره ضد من يتجاوز في حق النادي ومسؤوليه ورموزه.

أضاف المستشار القانوني للأهلي، أن كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك في مؤتمره الصحفي 'أكاذيب ومحض افتراءات" يعاقب عليها القانون بالحبس والغرامة.