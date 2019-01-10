أبو تريكة يعلق مازحا على مزاملة مورينيو في بي إن: أستاذ المدربين

الخميس، 10 يناير 2019 - 22:32

كتب : رامي جمال

محمد أبو تريكة - جوزيه مورينيو

علق محمد أبو تريكة أيقونة الأهلي والمحلل الحالي بشبكة "بي إن سبورتس" على خبر تعاقد الأخيرة مع جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد السابق مازحا "أستاذ المدربين".

وأعلنت شبكة "بي إن" تعاقدها مع المدرب البرتغالي لتحليل المباريات والبداية ستكون بلقاء قطر والسعودية في الـ17 من شهر يناير الجاري في كأس أمم آسيا.

وبعدها سيحلل مورينيو لقاء أرسنال وتشيلسي في الدوري الإنجليزي في الـ19 من الشهر الجاري.

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وقال أبو تريكة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "طالما أصبح زميل عفا الله عما سلف يا مورينيو يا أستاذ المدربين".

وكان أبو تريكة انتقد مورينيو أكثر من مرة أثناء تحليله لمباريات مانشستر يونايتد في الفترة الأخيرة في ظل اهتزاز نتائج الشياطين الحُمر تحت قيادته.

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