رسميا - مورينيو محللا لمباريات أمم آسيا والدوري الإنجليزي في bein sports

الخميس، 10 يناير 2019 - 21:37

كتب : FilGoal

مورينيو

أعلنت شبكة bein sports عن انضمام جوزيه مورينيو المدير الفني البرتغالي السابق لمانشستر يونايتد إليها لتحليل المباريات.

وسيكون الظهور الأول لمورينيو على شاشات bein لتحيل مباريات كأس أمم آسيا المقامة حاليا في الإمارات.

من جانبه قال أحد المسؤولين في شبكة قنوات bein وهو جوناثان وايتهيد: "يسعدنا الترحيب بجوزيه مورينيو معنا".

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وتابع "سيكون انضمامه لتحليل بطولة الأمم الآسيوية بالإضافة إلى تغطية مباريات الدوري الإنجليزي الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأكمل "جوزيه واحدا من أعظم مدربي كرة القدم على مر العصور، ويأمل أن يستمتع المشاهدين بتحليله وشخصيته البارزة".

واستمر في تصريحاته "إنه مثال واضح على المحتوى المميز والفكرة العالمية التي نقدمها لعشاق الرياضة على مستوى العالم بصفة يومية".

وكان نادي مانشستر يونايتد أعلن إقالة مورينيو من تدريب الشياطين الحمر بعد تراجع نتائج الفريق في الدوري.

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جوزيه مورينيو

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