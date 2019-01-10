جوارديولا: نشعر بالجوع في كل مرة نصل فيها لأي نهائي

شدد بيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي على أن فريقه سيدخل نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة وعينه على اللقب بغض النظر عن اسم المنافس.

سيتي تأهل للنهائي إكلينيكيا بالفوز على بيرتون البيون 9-0 في ذهاب نصف النهائي يوم الأربعاء.

وقال جوارديولا في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "نحن في المباراة النهائية، ولكن بالطبع يجب أن نلعب المباراة الثانية".

وأضاف "لا يوجد لدينا الكثير من البطولات في المتحف الخاص بنا، ولذلك علينا أن نشعر بالجوع في كل مرة نصل فيها إلى المباراة النهائية".

وسجل جابريل جيسوس أربعة أهداف في شباك بيرتون البيون، وهو ما لم ينسى أن يشيد به جوارديولا، حيث قال: "المهاجمون يحتاجون لتسجيل الأهداف، جيسوس سنحت له الفرص في المباراة الماضية وسجل اليوم، سيكون هذا جيد بالنسبة له، للفريق وللجميع".

ويلعب سيتي لقاء الإياب في ملعب بيرتن في 22 يناير ويحتاج الأخير إلى معجزة لكي يعوض خسارته التاريخية في مباراة الذهاب.

ووضع سيتي قدمه في النهائي منتظرا الفائز من توتنام وتشيلسي اللذين خاضا يوم الثلاثاء لقاء الذهاب في ملعب الأول وفاز توتنام بهدف.

ويحمل سيتي لقب البطولة بعد الفوز على أرسنال بنتيجة 3-صفر في نهائي العام الماضي.

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