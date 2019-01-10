براهيم دياز يكشف نصيحة راموس 

كشف براهيم دياز لاعب ريال مدريد الشاب عن نصيحة سيرخيو راموس قائد الفريق له عقب مشاركته الأولى مع الميرينجي في الفوز على ليجانيس 3-0 على ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأربعاء.

وانتصر الملكي على ليجانيس في ذهاب دور الـ16 من بطولة كأس ملك إسبانيا بعد يومين من تقديم دياز كلاعب جديد في الفريق.

وقال دياز في تصريحات أبرزها موقع ناديه "لقد هنأني سيرخيو راموس عقب المباراة وأخبرني أن أستمر على هذا المنوال".

وواصل اللاعب الإسباني "أكد لي راموس بأنني سأخوض عددًا كبيرًا من الدقائق. إنه لاعبٌ متميز واللعب معه أمرٌ مذهل وهو ما أحلم به".

وعن مشاركته في اللقاء بعد انضمامه لريال مدريد بأيام أوضح "إنه أمرٌ رائع، إنه يومٌ لا ينسى وفريد من نوعه. إن اللعب في هذا الملعب وأمام هذا الجمهور هو حلمي منذ أن كنت طفلاً، والفوز يزيد من روعته".

واستمر "على الرغم من ذلك، أقبل على الأمر بهدوء، عليّ ان أبذل كل جهدي في الملعب لأن هذا النادي وهذا الجمهور يستحقون ذلك. سوف أضع القميص الذي لعبت به الدقائق الرسمية الأولى في إطار وأعلقه في غرفتي".

وشارك دياز في الدقيقة 78 من عمر المباراة بدلاً من فينيسيوس جونيور.

اللاعب الإسباني البالغ من العمر 19 عاما أصوله مغربية، إذ ينحدر من مدينة مليلية الإسبانية المتواجدة داخل القطر المغربي، ولم يلعب بعد للمنتخب الأول لأي من جنسيتيه.

وذكر ريال مدريد أن عقد اللاعب سيمتد حتى صيف 2025.

ريال مدريد لم يعلن عن قيمة الصفقة، إلا أن تقارير صحفية على رأسها "تيليجراف" البريطانية، ذكرت أن ريال مدريد سيدفع 15,5 ملايين جنيه إسترليني، بالإضافة إلى 6,6 ملايين جنيه إسترليني كمتغيرات، مع حصول مانشستر سيتي على 15% من قيمة انتقاله إلى أي نادٍ آخر لاحقا، ومع اشتراط ألا يبيعه ريال مدريد لنادٍ آخر في مدينة مانشستر.

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