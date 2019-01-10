هدف صلاح الرائع أمام بورنموث هو الأفضل لليفربول في ديسمبر

الخميس، 10 يناير 2019 - 11:02

كتب : FilGoal

محمد صلاح - بورنموث

نال محمد صلاح نجم مصر جائزة جديدة باختيار نادي ليفربول لهدف مهاجمه أمام بورنموث الأفضل في مباريات الفريق خلال ديسمبر الماضي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وحصل الهدف على النسبة الأعلى من الأصوات في الموقع الرسمي لليفربول.

وسجل صلاح أفضل لاعب إفريقي الهدف بطريقة رائعة بعد مراوغته للحارس مرتين محرزا هدفه الثالث في اللقاء الذي حسمه ليفربول في ملعب بورنموث بنتيجة 4-صفر.

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وجاء الهدف الحاسم صلاح أمام نابولي في المركز الثاني ونال الهدف الجميل لروبرتو فيرمينو في مرمى أرسنال المركز الثالث.

وتوج صلاح منذ أيام بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال شهر ديسمبر وتربع يوم الثلاثاء على عرش القارة السمراء بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب إفريقي من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) للعام الثاني على التوالي.

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