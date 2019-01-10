زاكيروني: لا أهتم بشائعات تولي ماميتش.. وأخبرت اللاعبين بخفايا الهند

قلّل ألبيرتو زاكيروني مدرب منتخب الإمارات من شأن الشائعات التي تناولت إمكانية إقالته وتعيين زوران ماميتش مدرب فريق العين.

الإمارات تخوض ثاني مبارياتها في كأس آسيا 2019 على أرضها، في مواجهة الهند مساء الخميس، سعيا لتجاوز التعادل 1-1 في المباراة الافتتاحية أمام البحرين.

زاكيروني ظهر في المؤتمر الصحفي السابق للقاء، وسُئل عن شائعة ماميتش التي نفاها الاتحاد الإماراتي بشكل رسمي: "أمتلك خبرة أكثر من 35 في عالم التدريب، لا ألتفت لمثل هذه الأمور، صحيح أننا خذلنا جماهيرنا وكنا نرغب في الفوز بالمباراة الافتتاحية، ولكن الآن تركيزنا على مباراة الهند".

المدرب الإيطالي رفض الاستهانة بالهند متصدرة المجموعة بعد فوزها العريض 4-1 على تايلاند في أولى الجولات: "لا توجد مباريات سهلة، كرة القدم في آسيا تطورت بشكل كبير، وتصنيف المنتخبات عالميا بات مرتفعا".

مضيفا: "الهند قدّمت أداء جيدا وفازت بنتيجة كبيرة على تايلاند في اللقاء الأول، ولكني أخبرت اللاعبين بالفعل بنقاط القوة والضعف في المنتخب الهندي".

وواصل: "أحترم الهند ولا يهمني تصنيف الاتحاد الدولي، أنا واثق من قدرة فريقي على تقديم مباراة مميزة والخروج فائزا بالنقاط الثلاث، صحيح أننا سنواجه صعوبات، هذا مؤكد، لكننا جاهزون. سيحاولون تشكيل خطورة بالهجمات المرتدة، ونحن سنعمل على إيقافهم".

كما تناول موقف اللاعبين المصابين: "مشاركة سيف راشد لم تتحدد حتى الآن، لا يزال يشعر ببعض الألم، سنقرر قبل المباراة. أما إسماعيل أحمد وبندر الأحبابي فهما جاهزين".

الإمارات تسعى لتحقيق إنجاز تاريخي بالفوز بالبطولة للمرة الأولى في تاريخها، بعد أن كان أقصى ما وصلت إليه هو المركز الثاني في نسخة 1996 التي استضافتها على أراضيها كذلك.

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