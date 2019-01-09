بالفيديو – هل يمكن وصف ما حدث؟ مانشستر سيتي يفوز على برتون 9-0

بعد ثلاثة أيام فقط من اكتساحه لروثرهام يونايتد 7-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي شعر مانشستر سيتي أن ذلك الفوز ليس كافيا فانفجر في وجه برتون ألبيون 9-0.

واستضاف مانشستر سيتي منافسه برتون ألبيون أحد أندية الدرجة الثانية في إنجلترا –الثالثة في مصر- في ملعب الاتحاد لحساب ذهاب نصف نهائي كأس رابطة الأندية المحترفة الإنجليزية.

ظل برتون ألبيون متماسكا لخمس دقائق كاملة قبل أن يبدأ طوفان فريق المدرب بيب جوارديولا.

افتتح كيفن دي بروين أهداف المباراة في الدقيقة الخامسة.

وفي الدقيقة 30 أضاف جابرييل خيسوس الهدف الثاني قبل أن يسجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في الدقيقة 34.

وعقب ثلاث دقائق أضاف أوليكساندر زينشينكو الهدف الرابع في الدقيقة 37.

وسجل خيسوس الهاتريك في الدقيقة 57 لتصبح النتيجة تقدم سيتي بخماسية دون رد.

وعقب مرور خمس دقائق فقط أضاف فيل فودين الهدف السادس، قبل أن يسجل خيسوس السوبر هاتريك في الدقيقة 65 والسابع لسيتي.

وفي الدقيقة 70 سجل كايل ووكر الهدف الثامن.

وفي الدقيقة 83 أتم رياض محرز حفلة سيتي بتسجيله للهدف التاسع.

وضغط مانشستر سيتي بكل قوة فيما تبقى من عمر المباراة لتسجيل الهدف العاشر لكنه لم يفلح.

وسوف يحل سيتي ضيفا على برتون في الـ23 من شهر يناير الجاري لملاقاته في مواجهة الإياب.

وتعد تلك الهزيمة هي ثاني أكبر هزيمة في تاريخ البطولة بعد انتصار ليفربول على فولام 10-0 في عام 1986.

وبشكل عام هذه هي أكبر نتيجة في تاريخ نصف نهائي البطولة.

يذكر أن طرفي نصف النهائي الآخر هما توتنام وتشيلسي.

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