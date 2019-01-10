عامر حسين: أمامنا 3 حلول لمشكلة ممثلين مصر إفريقيا بالموسم المقبل

الخميس، 10 يناير 2019 - 00:02

كتب : FilGoal

عامر حسين

حدد عامر حسين رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم، ثلاثة حلول لمشكلة الفرق المصرية المشاركة في البطولات الإفريقية للموسم المقبل.

وقال عامر حسين في تصريحات لبرنامج (ملعب أون) عبر قناة أون سبورت: "ربما ينتهي الموسم الجاري بعد بداية البطولات الإفريقية للموسم المقبل".

وأضاف "وقتها قد تشارك الفرق التي شاركت هذا الموسم نفسها إفريقيا".

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وأكمل "يوجد حل ثاني بأن تكون المراكز الأولى في المسابقة قد حسمت بالفعل، فشارك في البطولة".

عامر أتبع "وربما يستطيع اتحاد الكرة في الوصول إلى اتفاق ما مع الاتحاد الإفريقي كي يؤخر تحديد الفرق حتى نهاية المسابقة".

وأتم "عموما نحن سنحاول إنهاء مسابقة الدوري قبل بداية البطولات الإفريقية المقبلة، ووقتها ستنتهي كل المشاكل".

يذكر أن مصر فازت بتنظيم كأس الأمم الإفريقية 2019، وبالتالي ستتوقف مسابقة بطولة الدوري خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين.

وتشارك فرق الأهلي والإسماعيلي في دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، والمصري والزمالك في الكونفدرالية الإفريقية.

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