تولوز: برشلونة متغطرس.. علمنا بتعاقده مع لاعبنا من وسائل الإعلام

هاجم أوليفييه سادران رئيس نادي تولوز الفرنسي، إدارة برشلونة بسبب أسلوب التعاقد مع جان كلير توديبو.

برشلونة أعلن يوم أمس عن تعاقده مع الفرنسي الشاب توديبو (19 عاما) لاعب تولوز، على أن ينضم للفريق انطلاقا من الموسم المقبل.

عقد توديبو مع تولوز ينتهي في شهر يونيو المقبل، مما سمح له بالتوقيع مع برشلونة حتى ينتقل إليه مجانا بعد 6 أشهر، الأمر الذي أثار غضب رئيس تولوز.

وقال سادران في تصريحات لصحيفة "ليكيب" الفرنسية: "اللاعب استمع لنصائح سيئة، وبرشلونة لم يتعاملوا مع الموقف بشكل جيد أيضا".

مضيفا: "علمت بأمر الصفقة من وسائل الإعلام".

وواصل: "برشلونة تعامل مع الصفقة بغطرسة، ليس سلوكا أنيقا من نادٍ كبير، كما أنهم لم يمتلكوا حق القيام بذلك قانونيا".

ويعد توديبو أولى الصفقات الصيفية لبرشلونة، وهو الذي شارك في 100 مباريات مع فريق تولوز بالموسم الحالي.

برشلونة يأمل أن يحقق توديبو نجاحا مماثلا لمواطنه صامويل أومتيتي الذي حضر من أوليمبيك ليون.

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