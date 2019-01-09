بالفيديو - اللون العنابي يكسو شجر الأرز.. قطر تتجنب المفاجأة وتتجاوز لبنان الشجاع

تجنّب منتخب قطر المفاجأة، وخرج منتصرا على نظيره اللبناني بهدفين دون مقابل، في أولى مباريات المنتخبين بالمجموعة الخامسة لكأس آسيا 2019.

المنتخب القطري لم يظهر هجوميا في الشوط الأول، بل اضطر للتعامل مع لبنان الشجاع الذي يشارك للمرة الثانية في تاريخه، والأولى عبر التصفيات.

لاعبو لبنان احتفلوا بالفعل في الدقيقة 37 بعد أن هزوا الشباك القطرية بهدف في الدقيقة 37، إلا أن الحكم الصيني ما نينج ألغى الهدف بداعي وجود مخالفة لصالح قطر.

في الشوط الثاني أظهرت قطرا وجها هجوميا مغايرا، ودفع المدرب الإسباني فيليكس سانشيز بـ عبد الكريم حسن لاعب السد وأفضل لاعب في آسيا.

ولم تمر لحظات، حتى افتتح زميله بسام الراوي أهداف المباراة بتسديدة جميلة من ركلة حرة مباشرة سكنت في المرمى اللبناني بالدقيقة 65.

قطر التي وصلت لمنطقة جزاء لبنان عدة مرات لاحقة، قتلت المباراة عمليا في الدقيقة 79 بهدف للمعز علي.

المباراة شهدت دخول أحمد علاء ذو الأصول المصرية في صفوف قطر بالدقيقة 85، وكاد المهاجم الشاب أن يترك بصمته بفرصة في الوقت المحتسب بدلا من الضائع، إلا أن أحمد تكتوك حارس لبنان تألق في إبعادها.

لترفع قطر رصيدها إلى 3 نقاط في المركز الثاني للمجموعة الخامسة بفارق الأهداف عن السعودية.

قطر تواجه كوريا الشمالية في المباراة الثانية يوم الأحد المقبل، فيما يصطدم لبنان بالسعودية يوم السبت.