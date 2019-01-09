قبل محمد محمود.. تعرف على كل إصابات الصليبي في مصر منذ بداية الموسم

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 20:03

كتب : FilGoal

محمد محمود - الأهلي

إصابة قوية أخرى تضرب أحد لاعبي الدوري المصري بعدما تعرض محمد محمود لاعب وسط الأهلي لقطع في الرباط الصليبي للركبة خلال مواجهة سموحة.

محمد محمود

النادي : الأهلي

محمد رجب

النادي : الإنتاج الحربي

عرفة السيد

النادي : إنبـي

الأهلي

محمد محمود الذي يلعب لمنتخبات الشباب والأوليمبي والأول تعرض للإصابة خلال أول مباراة يلعبها بشكل أساسي مع الأهلي بعد انتقاله قبل أسابيع للفريق الأحمر قادما من وادي دجلة.

وقبل محمد محمود ومنذ انطلاق الموسم الجاري تعرض العديد من اللاعبين للإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة يستعرضهم معكم FilGoal.com.

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علاء علي (بتروجيت)

تعرض علاء علي لاعب بتروجيت للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال فترة الإعداد قبل الموسم الجاري.

إسلام صلاح (المصري)

تعرض إسلام صلاح مدافع المصري للإصابة خلال مباراة الأهلي في الجولة الثانية من الدوري والتي أقيمت بملعب برج العرب.

محمود شبراوي (الجونة)

مهاجم الجونة محمود شبراوي تعرض للإصابة خلال مواجهة الاتحاد السكندري في الدوري بملعب الإسكندرية.

أحمد مجدي (الجونة)

أما أحمد مجدي هو لاعب الجونة الثاني الذي يتعرض لقطع في الرباط الصليبي هذا الموسم خلال مواجهة الأهلي في استاد السلام.

نادر رمضان (الإسماعيلي)

لاعب وسط الإسماعيلي تعرض للإصابة خلال مباراة القطن الكاميروني في دوري أبطال إفريقيا بملعب الإسماعيلية.

محمد رجب (الإنتاج الحربي)

أما مهاجم الإنتاج الحربي تعرض للإصابة خلال مباراة حرس الحدود في الدوري في ملعب المكس.

عرفة السيد (إنبي)

وتعرض أيضا عرفة السيد مهاجم إنبي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة حرس الحدود بملعب بتروسبورت.

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