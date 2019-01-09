كوبر: لم أدافع في الشوط الثاني.. ولكن واجهنا صعوبة في استرجاع الكرة من عمان

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 21:07

كتب : FilGoal

كوبر - أوزبكستان

نفى هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، أن يكون قد أمر لاعبيه بالتراجع إلى الدفاع في الشوط الثاني لمواجهة عمان.

أوزبكستان خطفت فوزا ثمينا في الدقائق الأخيرة على حساب عمان بهدفين مقابل هدف واحد، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة السادسة لكأس آسيا 2019.

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أوزبكستان التي تقدّمت في النتيجة في الشوط الأول بواسطة تسديدة رائعة من القائد عادل أحمدوف، واجهت ضغطا هجوميا شرسا من المنتخب الخليجي في الشوط الثاني، ولولا تألق إنياجي نيستروف حارس مرمى الأوزبك، لسجّلت عمان أكثر من هدفها الوحيد.

لاحقا هرب فريق المدرب كوبر بنقاط المباراة كاملة قبل 5 دقائق على نهاية المواجهة.

وقال كوبر بعد المباراة: "توقعت هذا الأداء القوي من عمان لأنها بطلة كأس الخليج، عمان لعبت مباراة عظيمة اليوم، وقد عانينا في استرجاع الكرة منهم بالعديد من المنافسات".

المدير الفني السابق لمنتخب مصر واصل حديثه: "أشعر أننا لعبنا مباراتين منفصلتين، في الشوط الأول كنا أفضل، وفي الشوط الثاني أخَذ المنافس الأسبقية، ولكني امتلك الثقة أننا سنفوز في نهاية المباراة".

مضيفا: "لم أعتمد على الدفاع في الشوط الثاني، الفرص سنحت للطرفين، أخبرت اللاعبين أن يحاولون مجاراة عمان التي أحكمت سيطرتها على المباراة".

كما تطلع كوبر إلى التحسن في لاحق المباريات: "لاعبونا يتمتعون بلياقة عالية، ولكنهم توتروا بعض الشيء لأنها كانت المباراة الأولى، توجب علينا الركض كثيرا لأننا لم نستحوذ على الكرة، لم نستسلم وسجلنا هدف الفوز بعد أن تلقينا التعادل، سنحاول تصحيح الأخطاء في المباراة المقبلة".

مختتما: "دائما ما أركز على الفريق ككل وليس على الأفراد، فالفريق بأكمله هو من يجلب الفوز، عندما أوجه التعليمات للاعبين، أحثهم على التصرف بشكل جماعي".

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