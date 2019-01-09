بعد مغادرته مباراة سوسيداد مبكرا.. ريال مدريد يغرّم بيل

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 20:46

كتب : FilGoal

جاريث بيل - ريال مدريد

أثار تصرُف جاريث بيل بالرحيل مبكرا قبل نهاية مباراة فريقه ريال مدريد أمام ريال سوسيداد، سخطا كبيرا في إدارة النادي العاصمي.

موقع "إل كونفيدينثيال" الإسباني ذكر أن إدارة ريال مدريد ستغرّم بيل عقابا له على مغادرته ملعب سانتياجو برنابيو.

ريال مدريد خسر 0-2 على ملعبه أمام سوسيداد في الجولة 18 من الدوري الإسباني، ليتقهقر إلى المركز الخامس، مباراة غاب عنها الجناح الويلزي للإصابة، إلا أنه كان حاضرا في المدرجات كمال هو الحال الاعتيادي للاعبين الغائبين في المباريات الداخلية.

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التقرير ذكر أن قواعد النادي تنص على ضرورة حضور اللاعبين الذين تم استبعادهم لأي سبب، حتى نهاية المباراة، ويُنصحون بدخول غرفة خلع الملابس قبل وبعد المباراة، رفعا للروح الجماعية للفريق.

كاميرا برنامج "التشرينجيتو" الإسباني اصطادت بيل أثناء قيادته سيارته مغادرا الملعب في الدقيقة 78 من عمر المواجهة وقتما كان ريال مدريد متأخرا 0-1، ليكون قد فوّت هدف سوسيداد الثاني الذي سجله روبن باردو.

سانتياجو سولاري مدرب الفريق سُئل عن المغادرة المبكرة لـ بيل خلال المؤتمر الصحفي السابق لمباراة ليجانيس أمس الثلاثاء، فأجاب بشكل مقتضب: "هذا الأمور تُحَل داخليا".

بيل تعرّض للإصابة في العضلة النعلية يوم 3 يناير الماضي أمام فياريال، مما سيبعده لحوالي 3 أسابيع عن الملاعب.

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