بالصور – أصغرهم 7 سنوات.. أعمار لاعبي منتخب مصر في عام 2006

فازت مصر بحق تنظيم كأس أمم إفريقيا 2019 رسميا لتكون هذه هي المرة الخامسة التي سوف تستضيف فيها أرض الفراعنة البطولة.

المرة الأخيرة التي استضافت مصر فيها البطولة كانت في عام 2006 قبل 13 عاما وتوج الفراعنة باللقب في النهاية.

ومن خلال القائمة الأخيرة لمنتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري نستعرض أعمار لاعبو الفراعنة في عام 2006.

محمد عواد 10 سنوات

محمد الشناوي 17 سنة

محمود عبد الرحيم "جنش" 18 سنة

أحمد حجازي 14 سنة

عمرو طارق 13 سنة

أحمد المحمدي 18 سنة

باهر المحمدي 9 سنوات

أيمن أشرف 14 سنة

محمد حمدي 10 سنوات

أحمد أيمن منصور 11 سنة

محمد النني 13 سنة

عمرو وردة 12 سنة

سام مرسي 14 سنة

علي غزال 13 سنة

محمود حسن "تريزيجيه" 11 سنة

حسين الشحات 14 سنة

رمضان صبحي 8 سنوات

طارق حامد 17 سنة

طاهر محمد طاهر 7 سنوات

إسلام جابر 9 سنوات

محمد صلاح 13 سنة

مروان محسن 16 سنة

صلاح محسن 7 سنوات

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