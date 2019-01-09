الانتصار الأول لـ علي ماهر.. إنبي يفوز على طلائع الجيش

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 19:15

كتب : FilGoal

فريق إنبي

حقق علي ماهر انتصاره الأول مع إنبي بعد انتظار دام لثلاث مباريات وذلك على حساب طلائع الجيش اليوم الأربعاء.

وانتصر إنبي على طلائع الجيش اليوم في ملعب بتروسبورت بهدف دون رد في المباراة التي جمعت بينهما لحساب الجولة 19 من الدوري المصري.

سجل هدف المباراة الوحيد محمود قاعود في الدقيقة 32.

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ومنذ توليه المسؤولية خاض علي ماهر مع إنبي ثلاث مباريات هي أمام النجوم وبيراميدز وطلائع الجيش.

وتعادل إنبي في أول مباراتين إيجابيا بالنتيجة ذاتها بهدف لمثله قبل أن يفوز على الطلائع.

أما طلائع الجيش فهذا هو تعثره الأول منذ لقاء الأهلي بعدما فاز على مصر المقاصة بهدف دون رد وعلى النجوم بهدفين لهدف.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد إنبي إلى 19 نقطة يحتل بهم المركز الـ13 في جدول الترتيب بعدما خاض 18 مباراة.

أما طلائع الجيش فتجمد رصيده عند 24 نقطة يحتل بهم المركز السابع بعدما خاض 19 مباراة.

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