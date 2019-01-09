يبدو أن باسم مرسي المعار من نادي الزمالك إلى سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لن يكمل مشواره مع الفريق السكندري الذي لم يبدأ بشكل رسمي حتى الآن.

وقال طارق يحيى المدير الفني لنادي سموحة لـFilGoal.com: "تلقيت اتصالات من باسم مرسي قبل قليل يبلغني بطلب الزمالك منه العودة للقلعة البيضاء وعدم الاستمرار مع سموحة".

وأضاف "حتى الآن نادي سموحة لم يتلقى أي قرارات رسمية من الزمالك بشأن استعادة باسم مرسي".

وأفصح "عندما طلبنا البطاقة الدولية لباسم مرسي لنقيده في قائمة سموحة فوجئنا برفض الزمالك إرسال البطاقة لنا".

وأكد طارق يحيى "بالتأكيد أتمسك باستمرار باسم مرسي معنا وسأحاول التدخل لحل هذه الأزمة".

وأتم تصريحاته "لا أعرف أسباب هذه الأزمة وننتظر قرارات المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة".

وكان سموحة أعلن ضم باسم مرسي قبل أيام على سبيل الإعارة لنهاية الموسم بعد عودته من رحلة احتراف قصيرة في نادي لاريسا اليوناني.

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