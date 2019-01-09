الاتحاد السكندري يضم مدافع وادي دجلة

واصل الاتحاد السكندري تعاقداته بضم قلب دفاع وادي دجلة.

أعلن نادي الاتحاد السكندري ضم محمد أنور قلب دفاع وادي دجلة، بعقد لمدة ثلاثة مواسم ونصف.، في حضور محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد.

وأوصى الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان ووليد صلاح الدين بالتعاقد مع اللاعب محمد أنور وتأكيدهم بامتلاكه للإمكانات البدنية والمهارية تدعيماً لمركز قلب الدفاع.

محمد أنور انضم لوادي دجلة قادما من أسوان في موسم 2014/2015.

صاحب الـ30 عاما لم يشارك مع وادي دجلة في أي مباراة هذا الموسم حتى الآن.

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