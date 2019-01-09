وكيلة إيكاردي: التجديد مع إنتر مستبعد.. واهتمام إسباني وإنجليزي

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 17:54

كتب : FilGoal

ماورو إيكاردي - إنتر

هل حان وقت رحيل ماورو إيكاردي عن إنتر ميلان بعد أكثر من 5 مواسم من الأهداف الرائعة؟ اللاعب لا يبدو على اتفاق في الوقت الحالي مع إدارة ناديه.

واندا نارا وكيلة اللاعب خرجت بتصريحات مباشرة لصحيفة "أس" الإسبانية: "حاليا، تجديد إيكاردي مع إنتر مستبعد للغاية".

إيكاردي قائد إنتر يمتد عقده حتى 2021، إلا أنه لن يجدد تعاقده مع النيراتزوي بحسب محطة TYC الأرجنتينية، وتصريحات واندا تؤكد هذه الأنباء: "نحن بعيدون جدا عن التوصل لاتفاق، التقارير المنتشرة في إيطاليا لا صحة لها، لم نتلق عرضا مرضيا من إنتر حتى الآن".

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وواصلت زوجة اللاعب: "لن أنكر أن التوصل لاتفاق أمر ممكن، ولكن في الوقت الحالي هذا مستبعد. ليس من المنطقي أن يُجدَد عقد ماورو بنفس المقابل المادي الذي يتلقاه حاليا".

مختتمة: "نؤمن أن ماورو قيمته أكبر من ذلك، هناك عدة أندية مهمة مهتمة بالتعادل معه، منهم أكبر ناديين في إسبانيا على سبيل المثال، وتجمعنا معهما علاقة رائعة، بالإضافة إلى نادٍ إنجليزي وآخر فرنسي".

إيكاردي يتلقى حاليا 7 ملايين يورو سنويا مع إنتر، وصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية ذكرت أن المهاجم الأرجنتيني يرغب في تقاضي 8 ملايين يورو سنويا، كما يرغب النادي في وضع شرط جزائي قيمته 110 ملايين يورو في العقد الجديد لقائده.

إشارة واندا إلى "ناديين إسبانيين" تعني على الأرجح ريال مدريد وبرشلونة، أما النادي الفرنسي فيحتمل أن يكون باريس سان جيرمان، وفي إنجلترا يبرز تشيلسي كأحد المهتمين باستقدام اللاعب.

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