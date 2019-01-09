ماني: وجود صلاح معي في ليفربول أمر رائع.. وسأفعل كل شيء للفوز بأفضل لاعب

"محمد صلاح لاعب جيد ويشجعني ويجب الوصول لمستواه" هكذا تحدث ساديو ماني لاعب ليفربول عن زميله في الفريق محمد صلاح عقب تتويج الأخير بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا 2018 متفوقا عليه.

ساديو مانيه النادي : ليفربول محمد صلاح النادي : ليفربول

وتحدث ماني في المؤتمر الصحفي الذي تلى الحفل الذي أقيم في موطنه السنغال قائلا: "وجود صلاح معي في ليفربول أمر رائع ويشرفني كثيرا".

وبسؤاله عن المنافسة مع صلاح في ليفربول قال: "نحن نفعل ما في وسعنا للفوز نهاية الموسم الجاري بالدوري الإنجليزي".

وأكمل "هدفي هو الفوز بالدوري ثم الذهاب إلى مصر والتتويج بكأس أمم إفريقيا 2019 وسنفعل كل ما في وسعنا للظفر باللقب".

وعن ترشحه لجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثالث على التوالي وعدم ظفره بها علق "يجب أن أفكر بشكل إيجابي ودائما تلك الجائزة هي حلم كل لاعب وأظن أن العام المقبل لن أتركها".

وأتم مانى "سأفعل كل ما في وسعي للفوز بالجائزة العام المقبل".

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