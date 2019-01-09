حازم إمام: السرعة ليست السلاح الوحيد لـ صلاح.. لولا كلوب لمات مع مورينيو

الأربعاء، 09 يناير 2019 - 00:05

كتب : FilGoal

يورجن كلوب ومحمد صلاح

"صلاح يفاجئنا دائما بما يحققه" هكذا بدأ حازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة إشادته بنجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا للعام الثاني على التوالي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

ونال محمد صلاح جائزة الأفضل لعام 2018 متفوقا على السنغالي ساديو ماني زميله في ليفربول، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال.

وصرح إمام عبر قناة (أون سبورت): "من المهم ألا يتغير لاعب الكرة، صلاح يركز في تدريبه ويحافظ على نمط حياته سواء داخل أو خارج الملعب".

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وأضاف: "صلاح حظه جيد لأنه يعمل حاليا مع مدرب بفكر هجومي، لأنه إذا استمر في تشيلسي لمات مع جوزيه مورينيو".

وواصل عضو اتحاد الكرة: "كلوب مدرب هجومي ومقتنع بقدرات صلاح وطريقة لعب ليفربول من الأسباب التي ساهمت في نجاحات صلاح".

وأوضح: "صلاح استغل سرعته بشكل جيد وتطور كثيرا في التحركات، فهناك لاعب سريع ولا يصل للمرمى كثيرا أو يسجل هذا القدر من الأهداف".

وأشار "محمد صلاح تطور أيضا في إنهاء الفرص، لقد أهدر العديد من الأهداف مع روما وكان يسجل 8 أهداف في الموسم.. الآن أصبح حريصا ويسجل الكثير من الأهداف مع ليفربول والتسجيل في الزاوية البعيدة باتت علامة مسجلة باسمه".

وأردف حازم إمام: "من المفترض أن يقول محمد صلاح لنا ماذا يفعل ليفيد لاعبي مصر، لقد تعب ووصل بمجهوده فلا يوجد واسطة في كرة القدم بل تحتاج للتضحية لأن من يعتمد على الموهبة فقط دون التركيز والجدية ستزول موهبته مع الوقت في ظل القوة والسرعة التي تتسم بها الكرة الحديثة".

وأتم تصريحاته: "صلاح يحافظ على نفسه ويضاعف قوته، فلم يعد سريعا فقط بل تطور في تحركاته وقليلا ما يقع في التسلل".

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