إسلام عيسى: نلعب من أجل المصري وليس لأي أشخاص

الثلاثاء، 08 يناير 2019 - 22:37

كتب : FilGoal

الصورة من الموقع الرسمي للنادي

شدد إسلام عيسى لاعب المصري البورسعيدي أن جميع لاعبي فريقه يلعبون فقط من أجل اسم وقيمة النادي دون النظر لأي أشخاص أخرى.

وشارك إسلام عيسى في تعادل المصري مع بيراميدز في المباراة المؤجلة من الجولة الـ13 للدوري.

وقال عيسى عقب المباراة لقناة أون سبورت: "حزين لعدم تحقيق الفوز والخروج فقط بالتعادل من المباراة لأننا قدمنا أداء يجعلنا نستحق الانتصار".

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وأضاف "أريد أن أقول لجماهير المصري أننا نلعب هنا من أجل النادي فقط وليس من أجل أي شخص آخر".

وتابع "تعرضنا لضغوط كثيرة في الفترة الماضية بعد الخروج من إفريقيا وتغيير المدرب وهذا أمر طبيعي يحدث في كل أندية العالم مثلما حدث مع ريال مدريد والأهلي في الوقت الحالي".

واستمر في حديثه "أنا أحترم وأحب النادي المصري كثيرا ولا أريد أن يزج أحدا باسمي في أي أخبار مغلوطة تؤثر على علاقتي بالجماهير".

وأكد إسلام عيسى "لم يفاوضني أي نادي من الأهلي أو الزمالك أو بيراميدز كما يقول البعض".

وأتم تصريحاته "أتمنى حظ أوفر لحسام حسن مدرب بيراميدز وأنا أحبه كثيرا بعيدا عن كرة القدم".

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