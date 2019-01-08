ملامح من فوز الأهلي على سموحة.. "لا مانع من التراجع لتحقيق الهدف"

"لا مانع من التراجع والدفاع عندما تشير النتيجة إلى 1-صفر وذلك من أجل تحقيق الفوز في مثل هذه البطولات الطويلة التي تحتاج لحصد النقاط".. كان هذا تصريح سابق للمدرب الأوروجواياني مارتين لاسارتي المدير الفني للأهلي.

وفاز الأهلي لأول مرة مع لاسارتي على سموحة بهدف دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري.

وخلال اللقاء ظهر بعض الملامح الفنية لفريق الأهلي في المباراة الثانية للمدرب لاسارتي مع الفريق الأحمر. يقدم لكم FilGoal.com أبرزها.

طريقة الضغط

اتبع لاسارتي طريقة الضغط على الكرة من اللاعب القريب لها وظهر هذا خلال الشوط الأول بشكل أكبر.

فعندما كانت الكرة تذهب ناحية اليسار لسموحة يكون الضغط على حاملها مهمة جيرالدو الجناح الأيمن للأهلي والعكس في الناحية الأخرى لرمضان صبحي.

مع مساعدة من الظهير الأيمن والأيسر للأجنحة في مهمة الضغط أو لاعب الوسط إذا كان هو الأقرب للكرة.

كذلك تولى وليد سليمان الذي لعب الشوط الأول في مركز المهاجم الصريح مهمة الضغط على قلبي دفاع سموحة.

المهاجم

طوال المباراة تناوب 3 لاعبين من الأهلي لشغل مركز المهاجم الصريح في ظل غياب الثنائي وليد أزارو ومروان محسن.

بدأ وليد سليمان اللعب في مركز المهاجم الصريح خلال الشوط الأول ومع خروج جيرالدو في بداية الشوط الثاني ونزول محمد شريف تحول الأخير إلى مهاجم.

ثم انتقل شريف للجناح الأيسر مع نزول ناصر ماهر الذي أصبح هو المهاجم الصريح وتحول رمضان صبحي من الجناح الأيسر إلى الأيمن.

لا ضرورة لتواجد المهاجم داخل المنطقة

ظهر أيضا وللمباراة الثانية على التوالي وفي الكثير من المواقف الهجومية عدم اعتماد لاسارتي على دخول اللاعب الذي يلعب في مركز المهاجم الصريح إلى منطقة الجزاء بشكل مستمر.

ومع غياب المهاجم الصريح أمام سموحة لم يتواجد الثلاثي الذي أدى هذا الدور خلال المباراة في منطقة الجزاء بشكل مستمر.

تراجع في الشوط الثاني

كما حدث أمام بيراميدز تراجع الأهلي في الشوط الثاني واعتمد أكثر على الهجمات المرتدة لاستغلال المساحات في دفاعات سموحة وتسبب منها في طرد محمود عزت مدافع الفريق السكندري.

التراجع له أيضا عدة أسباب أبرزها خروج جيرالدو ومحمد محمود للإصابة ومن بعدهم وليد سليمان.

وكذلك طريقة لاسارتي التي يعتمد عليها في مثل مباريات النتيجة فيها غير مطئمنة مثلما قال في تصريحات سابقة أن في المواجهات الصعبة خلال بطولات الدوري الطويلة الفوز هو الأهم ولا مانع من التراجع للدفاع للحفاظ على نتيجة 1-صفر من أجل تحقيق الهدف والانتصار.

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