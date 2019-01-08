ملف – قبل الإعلان الرسمي.. طالع كل ما نشر حول بخصوص صلاح وحفل الأفضل في إفريقيا

ساعات قليلة تفصلنا عن الإعلان الرسمي والنهائي عن أفضل لاعب في إفريقيا لعام 2018 في حفل يقيمه الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" في داكار بالسنغال.

الكاف أعلن عن القائمة النهائية، التي ضمت محمد صلاح نجم ليفربول والذي ينافس زميله ساديو ماني وبيير أوباميانج لاعب أرسنال على الأفضل في إفريقيا. (طالع التفاصيل)

إليكم لعبة تفاعلية لمعرفة كل ما قدمه الثلاثي المرشح للجائزة.

ماذا قدم صلاح وماني وأوباميانج خلال 2018.. الأرقام لصالح النجم المصري

مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة ورئيس لجنة شؤون اللاعبين صرح لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا إن صلاح "أفضل لاعب في إفريقيا بنسبة تتخطى حاجز الـ90%". (طالع التفاصيل)

شاهد أيضا: كل ما قدمه صلاح في 2018 بالفيديو:

للتعرف على المرشحين الثلاثة عن قرب من هنا:

الأفضل في أفريقيا – ماني.. من أحراش الماندينكا إلى قمة القارة

الأفضل في أفريقيا – أوباميانج.. حذاء ماسي وحلم معقد

الأفضل في أفريقيا – أن تكون محمد صلاح

وطالع أيضا: الأرقام توضح أن صلاح يجب أن يفوز بجائزة الأفضل في إفريقيا.

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