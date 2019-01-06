الأفضل في أفريقيا – بالأرقام.. صلاح يتفوق على أوباميانج وماني في 2018

مساء الثلاثاء يتم الكشف عن أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2018. الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يقيم حفل توزيع الجوائز بالعاصمة السنغالية داكار، والذي ستكون ذروته الإعلان عن اسم اللاعب المتوج بلقب لاعب العام في القارة السمراء، والتي يتنافس عليها للعام الثاني على التوالي نفس الثلاثي، نجما ليفربول المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، وهداف أرسنال الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

صلاح هو حامل لقب الجائزة التي حصدها لأول مرة العام الماضي، بينما سبق لأوباميانج الفوز بها عن عام 2015. أما ماني فلم يسبق له حصد هذا اللقب من قبل.

التصويت تم بالفعل عبر اللجنة الفنية بالاتحاد الإفريقي، وبمشاركة مجموعة من الخبراء والإعلاميين والنجوم السابقين، بالإضافة لمدربي وقادة المنتخبات الأفريقية الـ54، ومدربي الأندية التي بلغت ربع نهائي بطولتي دوري الأبطال وكأس الكونفيدرالية الموسم الماضي.

قبل الكشف عن الجوائز، يستعرض FilGoal بالأرقام ما قدمه الثلاثي المرشح للجائزة هذا العام.

محمد صلاح

في عام 2018، خاض محمد صلاح بقميص ليفربول 50 مباراة في مختلف البطولات، موزعة على الدوري الإنجليزي الممتاز موسمي 2017-2018 و2018-2019، وكأس الاتحاد الانجليزي، وكأس الرابطة، ودوري أبطال أوروبا موسمي 2017-2018 و2018-2019.

في المباريات الـ50 شارك صلاح في 4047 دقيقة، وسجل 37 هدفاً، كما قام بتقديم 15 تمريرة حاسمة.

مع منتخب مصر، شارك صلاح في 6 مباريات موزعة بين كأس العالم بروسيا، وتصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019 بالإضافة لمباراة ودية. مجموع دقائق مشاركة صلاح مع الفراعنة كانت 529 دقيقة سجل خلالها 7 أهداف وصنع إثنين.

في المجمل، شارك صلاح خلال عام 2018 في 56 مباراة، بمجموع دقائق بلغ 4576 دقيقة. وسجل حامل لقب أفضل لاعب في أفريقيا العام الماضي 44 هدفاً وقدم 17 تمريرة حاسمة.

ساديو ماني

مع ليفربول في 2018، شارك ماني في 50 مباراة بمختلف البطولات، ما بين نسختين للدوري الإنجليزي، ومثلهما لدوري أبطال أوروبا، بالإضافة لكأس الاتحاد الانجليزي وكأس الرابطة.

مجموع دقائق لعب ماني مع ليفربول في 2018 بلغ 3892 دقيقة، سجل خلالها 22 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة.

أما مع المنتخب السنغالي فشارك ماني في 9 مباريات، بين مونديال روسيا وتصفيات كأس الأمم الأفريقية ومباريات ودية، بمجموع دقائق لعب بلغ 807 دقيقة، سجل خلالها هدف وحيد ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

في 2018 إجمالاً، شارك ماني في 59 مباراة وبعدد دقائق 4699 دقيقة. وسجل أسد التيرانجا 23 هدفاً وقدم لزملائه 6 تمريرات حاسمة.

بيير إيمريك أوباميانج

بعد مباراة وحيدة مع بروسيا دورتموند في الدوري الألماني، انتقل أوباميانج إلى أرسنال، الذي مثله في 38 مباراة ما بين الدوري الإنجليزي وكأس الرابطة، بالإضافة للدوري الأوروبي في الموسم الحالي، حيث لم يحق له المشاركة مع أرسنال في البطولة ذاتها بموسم 2017-2018.

في مبارياته الـ39 مع دورتموند وأرسنال شارك أوباميانج في 3104 دقيقة، وسجل خلالها 25 هدفاً وقدم 7 تمريرات حاسمة.

أوباميانج شارك مع منتخب الجابون في مباراتين فقط بعام 2018 وكانتا في تصفيات كأس الأمم 2019، وبواقع 180 دقيقة. وفي المباراتين سجل أوباميانج هدف وصنع آخر.

في مجمل عام 2018، شارك أوباميانج في 41 مباراة، بمجموع دقائق لعب بلغ 3284 دقيقة. وسجل "أفضل لاعب في أفريقيا عام 2015" في هذا العام 26 هدفاً وقدم 8 تمريرات حاسمة لزملائه.