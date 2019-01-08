الأفضل في أفريقيا – أوباميانج.. حذاء ماسي وحلم معقد

"نحن بلد صغير، لكن يكفينا أن يتحدث العالم كله عنا لأننا نمتلك فخر إفريقيا، أوباميانج". رئيس دولة الجابون علي بونجو أونديمبا ربما يكون محقا، فالملايين من سكان العالم لا يعرفون شيئا عن الجابون سوى بيير إيمريك.

قبل عدة سنوات كان مجرد لاعب إفريقي آخر يتنقل بين الأندية، ربما يتألق قليلا هنا أو هناك، لكنه في نظر الكثيرين كان مجرد حكاية جيدة لن تكتمل على الأرجح.

اليوم بيير إيمريك أوباميانج هو بين أفضل اللاعبين في تاريخ القارة السمراء.

FilGoal يستعرض معكم مشوار الثلاثي، ماني وأوباميانج وصلاح.

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بيير - إيمريك إيمليانو فرانسوا أوباميانج. ولد بمدينة لافال الفرنسية يوم 18 يونيو 1989. والده بيير فرانسوا أوباميانج كان لاعبا لكرة القدم مثل الجابون في 80 مباراة دولية بين عامي 1985 و1998، ولعب لعدة أندية فرنسية، أما والدته فهي إسبانية الجنسية. بيير إيمريك كان الشقيق الأصغر لولدين هما كاتيلينا الذي اعتزل العام الماضي، وويلي لاعب نادي كراي بالدرجة الرابعة الألمانية.

بيير بدأ مشواره مع الكرة في ناشئي نادي إيه سي ميلان، بعدها التحق بصفوف فريق الشباب في يناير 2008 وفي أغسطس من العام نفسه تألق أوباميانج مع فريق ميلان للشباب في دورة ودية بماليزيا، ليبدأ اسمه في التردد داخل أروقة ميلان.

ميلان أعار بيير إلى فريق ديجون الفرنسي في بداية موسم 2008-2009 حتى يحصل اللاعب الشاب على فرصة أكبر للعب. وفي صيف 2009 اختارته مجلة World Soccer ضمن أبرز المواهب الشابة التي ينتظر تألقها في المستقبل. أداء أوباميانج مع ديجون دفع مدربه هناك دانييل جوزيف لوصفه بـ "اللاعب المبهر مقارنة بسنه"، لكنه اعتبر أن أمامه الكثير من الوقت حتى ينضج.

مع عودته لميلان لم يبدو أن الروسونيري مستعد لمنح بيير الفرصة بعد، لتتم إعارته مجددا في يونيو 2009 إلى ليل الفرنسي، لكن مستوى أوباميانج تراجع قليلا، ليشارك في 4 مباريات فقط كأساسي. ومع عودته لميلان في نهاية الموسم عاد معارا من جديد إلى فرنسا ولكن إلى موناكو هذه المرة.

مع موناكو لم يقض أوباميانج سوى ستة أشهر سجل فيها هدفين فقط، ليعود إلى ميلان الذي أعاره من جديد ولكن هذه المرة إلى سانت إتيان في يناير 2011. أداء بيير مع سانت إتيان كان متوسطا، لكن مدرب الفريق كريستوف جوتييه توسم فيه خيرا ليطلب مد الإعارة لموسم جديد، وفي ديسمبر 2011 قام سانت إتيان بضم أوباميانج بصفة نهائية.

في صيف 2012 كان أوباميانج حديث الصحف الرياضية في فرنسا، ليس بسبب أهدافه أو موهبته، ولكن لأنه ارتدى حذاء مرصع بالماس ثمنه 2500 جنيه استرليني خلال مباراة سانت إتيان الودية أمام ليون.

أوباميانج كافأ ثقة مدربه جوتييه بتسجيل 16 هدفا في الموسم ليحتل المركز الرابع في قائمة هدافي الدوري الفرنسي. وفي موسم 2012-2013 سجل أوباميانج 19 هدفا ليحتل المركز الثاني في قائمة الهدافين خلف زلاتان إبراهيموفيتش، كما قاد سانت إتيان للفوز بلقب كأس الدوري الفرنسي 2013 للمرة الأولى في تاريخ النادي، ومحققا أول لقب لسانت إتيان منذ عام 1981، وأول لقب في تاريخ أوباميانج نفسه الذي اختير ضمن تشكيلة أفضل لاعبي الدوري الفرنسي، ونال جائزة أفضل لاعب إفريقي في فرنسا.

في يوليو 2013، وبعدما رحل ماريو جوتزه عن دورتموند باتجاه الغريم بايرن ميونيخ، انتقل أوباميانج إلى بروسيا دورتموند بعقد يمتد لخمس سنوات، ليصبح أول لاعب جابوني في تاريخ الدوري الألماني، وصول أوباميانج لقلعة الفيستفاليا كان بتوصية من مدرب دورتموند المساعد زيليكو بوفاتش الذي رأى في الجابوني ما يحتاجه الفريق، ليقنع يورجن كلوب بضمه.

وفي أولى مبارياته بالقميص الأصفر حقق بطولته الثانية في مسيرته حين حصد مع دورتموند لقب كأس السوبر الألماني على حساب بايرن ميونيخ. وفي أول مبارياته بالبوندسليجا أمام أوجسبورج، سجل أوباميانج هدفا من أول لمسة للكرة، وأنهى المباراة ذاتها مسجلا هاتريك في أفضل بداية للاعب جديد بتاريخ المسابقة. أوباميانج أنهى موسمه الأول مع دورتموند مسجلا 16 هدفا في كل المسابقات.

بطولة بيير الثالثة جاءت مرة أخرى على حساب بايرن ميونيخ في السوبر الألماني في أغسطس 2014، وهذه المرة سجل هدف تأكيد الفوز في المباراة، ليحتفل بارتداء قناع الرجل العنكبوت Spider-Man، وهو الاحتفال الذي أصبح علامة مسجلة للجابوني. موسم أوباميانج الجيد أثمر 25 هدفا في 46 مباراة بكل المسابقات.

"قمت بعمل قناع سبايدرمان لأنني أحببت أن أفعل ذلك. هذا أنا، عندما أحب شيئاً سأفعله دون تفكير، ولا يمكن لأحد أن يغيرني".

في موسمه الثاني سجل أوبا 39 هدفا في 49 مباراة، منها 31 هدفا في الدوري، ثم توج هدافا للبطولة في الموسم الماضي 2016-2017 برصيد 32 هدفا ليصبح ثاني إفريقي يحقق هذا الانجاز بعد الغاني أنطوني يبواه في موسم 1993-1994. وفي ديسمبر الماضي تجاوز أوباميانج رقم يبواه صاحب الـ95 هدفا في الدوري الألماني ليصبح الجابوني أكبر هداف إفريقي في تاريخ الدوري الألماني. وأضاف بيير لقبا جديدا لخزانته بتحقيق كأس ألمانيا 2017.

في يناير 2018 انتقل أوباميانج إلى أرسنال مقابل 56 مليون جنيه استرليني، بعد أربعة مواسم ونصف مع دروتموند سجل خلالها 141 هدفاً في 213 مباراة. سجل 10 أهداف في موسمه الأول مع المدفعجية، ثم توهج هذا الموسم ليسجل 16 هدفاً في 25 مباراة بكل المسابقات حتى الآن، منها 14 هدفاً يعتلي بقها قمة هدافي الدوري الممتاز.

"حلم الطفولة؟ أن ألعب لريال مدريد. وعدت جدي قبل وفاته أنني سأحقق هذا الحلم يوماً ما، ربما يكون الأمر صعباً ومعقداً لكنه سيظل في رأسي دائماً".

أوباميانج كاد يمثل المنتخب الإيطالي بعدما تلقى دعوة لارتداء قميص الأزرق تحت 19 عاما عام 2008، لكن الأمر لم يكلل بالنجاح.

وفي فبراير 2009 لعب بيير لمنتخب فرنسا تحت 21 سنة في مباراة ودية أمام تونس. لكنه تلقى دعوة لتمثيل منتخب بلاده الأصلي الجابون في الشهر التالي، وقبلها على الفور ليبدأ مشواره الدولي مع الفهود.

وشارك بيير مع المنتخب الجابوني في ثلاث نسخ لكأس الأمم الأفريقية أعوام 2010، 2012 و2015 وقاد الفريق لبلوغ ربع النهائي في البطولة التي استضافتها الجابون مناصفة مع غينيا الاستوائية في 2012. كما شارك أوباميانج في نهائيات أولمبياد لندن 2012 وسجل هدف الجابون الوحيد في المسابقة في مرمى سويسرا. قائد الجابون الحالي سجل حتى الآن 24 هدفا في 58 مباراة مثل فيها المنتخب الجابوني.

وفي يناير 2016 أصبح أوباميانج أول جابوني يحصد لقب أفضل لاعب في القارة الأفريقية عن عام 2015. قبلها في عام 2014 كان ثانياً خلف الإيفواري يايا توريه، وبعدها حل ثانيا خلف الجزائري رياض محرز في استفتاء 2016، وثالثاُ خلف صلاح وماني في 2017. وها هو يترشح للجائزة للعام الخامس على التوالي أملاً في أن يحققها للمرة الثانية.

"أنا مؤمن بالله، وحين أصلي أدعو دائماً بنفس الدعاء. أن أكون واحداً من أفضل المهاجمين على هذا الكوكب".

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