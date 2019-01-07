رسميا - سموحة يضم بديل ياسر إبراهيم من المقاولون

نجح نادي سموحة في تدعيم دفاعه بشكل سريع عقب بيع ياسر إبراهيم إلى الأهلي بالتعاقد مع إبراهيم عادل مدافع المقاولون العرب.

إبراهيم عادل النادي : المقاولون العرب سموحة

وانضم إبراهيم عادل لصفوف سموحة في صفقة تبادلية بانتقال أمير عابد الظهير الأيمن للفريق السكندري لصفوف ذئاب الجبل.

وانضم ياسر إبراهيم من سموحة لصفوف الأهلي اليوم الإثنين، كذلك انتقل عمرو بركات لاعب الأهلي إلى الفريق الأزرق.

ويستعد سموحة حاليا لمواجهة الأهلي غدا الثلاثاء في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري.

ويعد إبراهيم عادل هو الصفقة رقم 8 لسموحة التي يبرمها خلال فترة الانتقالات الشتوية بعد كل من باسم مرسي وأحمد صبحي وأحمد العش وعمرو بركات والثلاثي الأجنبي إيدي نجوي وشيخ بامبا وديريك نسيبامبي.

اقرأ أيضا:

لاعب وسط مولودية الجزائر لـ في الجول: أكثر من وكيل تحدثوا معي بخصوص الأهلي

طارق يحيى لـ في الجول: عمرو بركات جاهز لمواجهة الأهلي.. وهذا موقف باسم مرسي

خبر في الجول - بتروجيت يطلب رباعي الزمالك

رسميا - الأهلي يضم ياسر إبراهيم.. وعمرو بركات إلى سموحة

خبر في الجول – شيكابالا يرفض الانضمام مولودية وجدة المغربي.. وخطوته المقبلة