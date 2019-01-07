صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في ديسمبر من رابطة المحترفين

الإثنين، 07 يناير 2019 - 13:15

كتب : FilGoal

صلاح نجم 2018 في سكاي سبورتس

توج نجمنا المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في شهر ديسمبر من قبل رابطة اللاعبين المحترفين بإنجلترا.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

وفاز صلاح بالجائزة التي تأتي عن طريق تصويت الجماهير.

وتفوق الدولي المصري على إدين هازارد (تشيلسي) وهاري كين (توتنام) وريكاردو بيريرا (ليستر سيتي) وبول بوجبا وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد).

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صلاح هو ثالث لاعب من ليفربول يحصد الجائزة هذا الموسم بعد ساديو ماني الذي فاز بها في شهر أغسطس وفيرجيل فان دايك الذي حصدها في نوفمبر.

كما يتنافس صلاح مع فيرجيل فان دايك زميله في ليفربول وإدين هازارد (تشيلسي) وهاري كين (توتنام) وهيونج مين سون (توتنام) وفيليبي أندرسون (وست هام يونايتد) وماركوس راشفورد (مانشستر يونايتد) على نيل جائزة أفضل لاعب في البطولة خلال شهر ديسمبر المنصرم المقدمة من رابطة الدوري الإنجليزي.

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وشارك صلاح، أفضل لاعب وهداف البطولة في الموسم الماضي، في 7 مباريات مع ليفربول خلال ديسمبر سجل فيها 6 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

الدولي المصري سجل 16 هدفا هذا الموسم بقميص ليفربول، 13 في الدوري الإنجليزي و3 في دوري الأبطال.

ويستعد ليفربول لملاقاة وولفرهامبتون في الدور الثالث من كأس الإتحاد الإنجليزي مساء الإثنين.

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