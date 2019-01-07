وائل جمعة للاعبي الأهلي الجدد: لن تندموا على اختياركم

وجه وائل جمعة أسطورة دفاع الأهلي رسالة للاعبي الفريق الجدد والذين انضموا للشياطين الحمر في شهر يناير الجاري، وشدد على ضرورة

وأتم الأهلي 5 صفقات شتوية وهم رمضان صبحي جناح هدرسفيلد تاون العائد لفريقه والأنجولي جيرالدو دا كوستا، بالإضافة للثلاثي محمود وحيد وحسين الشحات ومحمد محمود، واقترب من ضم ياسر إبراهيم لاعب سموحة.

وقال جمعة عبر حسابه الشخصي على تويتر صباح الإثنين: "محمد محمود وحسين الشحات ومحمود وحيد وياسر إبراهيم مبروك عليكم الأهلي ولن تندموا علي اختياركم، لاعبون يبدو عليهم الاختيار من القلب".

وأضاف في حديثه للاعبين "استعدوا لما هو قادم، قميص الأهلي مسؤولية وليس رفاهية، بالتوفيق لكم مع الأهلي، إن شاء الله تكونوا على مستوى الطموحات".

صباح الخير…محمد محمود وحسين الشحات ومحمود وحيد وياسر ابراهيم مبروك عليكم الاهلي ولن تندمو علي اختياركم ... لاعبين يبدو عليهم الاختيار من القلب . استعدوا لما هو قادم ...تيشرت الاهلي مسئوليه وليس رفاهيه ...بالتوفيق ليكم مع الاهلي ان شاء الله وتكونو علي قد الطموحات — Wael Gomaa (@WaelGomaa) January 7, 2019

الصفقات الخمسة تم إعلانها رسميا من قبل الأهلي على مدار الأيام الأخيرة، بينما أعلن فرج عامر رئيس نادي سموحة إتمام الاتفاق مع الأهلي بخصوص انضمام ياسر إبراهيم إلى الأخير.

إذ قال فرج عامر لـFilGoal.com يوم الأحد: "الأمور حُسمت والاتفاق تم مع الأهلي بخصوص انتقال ياسر إبراهيم إلى القلعة الحمراء".

وأضاف "سموحة سيحصل على 30 مليون جنيه إلى جانب استعارة عمرو بركات مقابل انضمام ياسر إبراهيم إلى الأهلي".

وواصل "رغبة ياسر إبراهيم أنهت الأمور لصالح الأهلي إلى جانب مكالمة محمود الخطيب".

وأتم "لا أعرف موقف مشاركة ياسر إبراهيم من المشاركة ضد الأهلي من عدمها. هذا ليس قراري".

ومن المنتظر أن يعلن الأهلي وسموحة تفاصيل الصفقة عقب نهاية المباراة بين الفريقين.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء في لقاء مؤجل من الجولة 15 في الدوري المصري.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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