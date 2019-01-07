مواعيد مباريات الاثنين 7-1-2019.. ليفربول يلعب في الكأس ومباراة تهم جماهير الزمالك

تستكمل اليوم الاثنين مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في مباراة قوية.

كما تستكمل المباريات الافتتاحية في كأس آسيا، حيث تلعب إيران ضد اليمن.

وتواجه كوريا الجنوبية منتخب الفلبين، وتلعب الصين ضد قيرغيزستان.

وفي مباراة تهم مشجعي الزمالك، يلعب اتحاد طنجة منافس الفريق الأبيض في كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان في الدوري المغربي.

تعرف على مباريات اليوم كاملة والقنوات الناقلة

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