مواعيد مباريات الاثنين 7-1-2019.. ليفربول يلعب في الكأس ومباراة تهم جماهير الزمالك

الإثنين، 07 يناير 2019 - 11:23

كتب : محرر في الجول

محمد صلاح - ليفربول - أرسنال

تستكمل اليوم الاثنين مباريات كأس الاتحاد الإنجليزي، ويلعب ليفربول ضد ولفرهامبتون في مباراة قوية.

كما تستكمل المباريات الافتتاحية في كأس آسيا، حيث تلعب إيران ضد اليمن.

وتواجه كوريا الجنوبية منتخب الفلبين، وتلعب الصين ضد قيرغيزستان.

أخبار متعلقة

راموس: التحكيم فضيحة.. نريد عدالة مثل التي تلقاها برشلونة أمامنا مدرب خيتافي : لا أعلم سبب إلغاء هدفنا الصحيح أمام برشلونة.. تضررنا مثل ريال مدريد لماذا ظهرت خانة ملعب قمة الدور الأول "خالية" بجدول الدوري بالفيديو – بطل الشتاء.. برشلونة يعود من العاصمة بفارق 10 نقاط عن ريال مدريد

وفي مباراة تهم مشجعي الزمالك، يلعب اتحاد طنجة منافس الفريق الأبيض في كأس الكونفدرالية ضد نهضة بركان في الدوري المغربي.

تعرف على مباريات اليوم كاملة والقنوات الناقلة

اقرأ أيضا:

حلمه تحقق الآن.. رسميا - حسين الشحات أهلاوي

الشحات: حققت حلم الطفولة.. سأضاعف مجهودي للدفاع عن شعار الأهلي

اختر تشكيل الأهلي المثالي بعد ضم حسين الشحات

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

ليفربول الزمالك

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالصور - ياسر إبراهيم في الأهلي 5 دقيقة | مصر
عبد الحفيظ يجيب لـ في الجول عن 5 أسئلة: سبب وجود مروان في قائمة سموحة رغم الإيقاف.. وموقف جيرالدو وأجاي 10 دقيقة | الدوري المصري
الزمالك يعلن تفاصيل صفقة بوطيب: رفضنا دعم تركي آل الشيخ 14 دقيقة | الدوري المصري
قائمة الأهلي ضد سموحة.. ظهور جيرالدو وعودة حمودي وغياب الشحات 36 دقيقة | الدوري المصري
رسميا - الإسماعيلي يضم مهاجم عزام التنزاني 46 دقيقة | الدوري المصري
صلاح يتوج بجائزة أفضل لاعبي الدوري الإنجليزي في ديسمبر من رابطة المحترفين 48 دقيقة | المحترفون

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 2 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 3 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن 4 طارق يحيى لـ في الجول: ياسر إبراهيم لن يلعب ضد الأهلي.. وأنا من اخترت عمرو بركات

قد ينال إعجابك