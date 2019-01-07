رسميا – الإسماعيلي يتعاقد مع حارس وادي دجلة ومهاجم إنبي

أتم نادي الإسماعيلي تعاقده رسميا مع محمود رضا حارس مرمى وادي دجلة.

محمود رضا صاحب الـ 28 عاما لم يشارك هذا الموسم مع وادي دجلة ولعب 7 مباريات الموسم الماضي واهتزت شباكه 5 مرات.

ومن المنتظر أن ينتظم حارس الدراويش الجديد في التدريبات مع فريقه خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويمتلك الإسماعيلي ثلاثي حراس المرمى، محمد فوزي ومحمد مجدي وأيمن رجب، وذلك بعد أزمة عصام الحضري.

وفي إطار تدعيم الفريق، أتم مجلس إدارة الإسماعيلي أيضا تعاقده مع مارشال أوداه مهاجم إنبي السابق.

وانضم مارشال إلى إنبي في يناير الماضي وشارك في 14 مباراة هذا الموسم بقميص الفريق البترولي.

وسجل مارشال 6 أهداف وصنع هدفين مع إنبي هذا الموسم.

واستقر الإسماعيلي على قيد مارشال بدلا من كريستوفر ماندوجا في قائمة الفريق.

وأتم الإسماعيلي حتى اللحظة تعاقده مع بينسون شيلونجو من سموحة بجانب استعارة محمود عبد العاطي "دونجا" من الزمالك، قبل ضم حارس وادي دجلة ومهاجم إنبي السابق.

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