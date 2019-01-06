فرج عامر: انضمام ياسر إبراهيم لـ الأهلي لم يُحسم حتى الآن.. وطلبنا حكام أجانب

كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة عدم إتمام انتقال ياسر إبراهيم إلى الأهلي حتى اللحظة.

وقال رئيس سموحة: "الاتصالات مازالت مستمرة بين سموحة والأهلي من أجل ياسر إبراهيم".

وأضاف في تصريحاته مع صدى البلد "حتى الآن، الصفقة لم تُحسم".

وأشار "ياسر إبراهيم سيعلن عن رغبته عقب نهاية لقاء الأهلي وسموحة".

وأكمل حديثه قائلا: "سموحة يمتلك بالفعل بديلا لياسر إبراهيم وليس شرطا أن نطلب التعاقد مع مدافع ضمن صفقة رحيل ياسر إبراهيم".

وتابع "قرار مشاركة ياسر إبراهيم من عدمه ضد الأهلي، يعود للمدير الفني ولست طرفا في ذلك".

وأوضح رئيس سموحة حقيقة طلبه لحكام أجانب لإدارة لقاء فريقه أمام الأهلي، مشيرا إلى "نعم بالفعل طلبنا ذلك".

وعن الأسباب؟ أجاب: "لا أعرف. لا يوجد أسباب محددة بل هو قرار واتجاه من مجلس إدارة سموحة بطلب حكام أجانب لمواجهة الأهلي".

الأهلي يستعد لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل في لقاء مؤجل من الجولة الـ 15 في الدوري المصري.

كان ياسر إبراهيم لاعبا في صفوف نادي الزمالك، قبل أن ينتقل لسموحة في موسم 2014/2015 على سبيل الإعارة، ثم ينتقل لهم بشكل كامل في الموسم التالي.

صاحب الـ25 عاما شارك هذا الموسم في 16 مباراة مع سموحة، صنع فيهم هدفا واحدا.

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