الكشف عن - القبض على واين روني في مطار واشنطن

الأحد، 06 يناير 2019 - 23:02

كتب : FilGoal

واين روني

ألقت الشرطة الأمريكية القبض على واين روني نجم فريق دي سي يونايتد الأمريكي بسبب حادثة وقعت الشهر الماضي.

واين روني

النادي :

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن نجم مانشستر يونايتد السابق قٌبض عليه من قبل إدارة مطار واشنطن، في يوم 16 ديسمبر من العام الماضي بتهمة القيادة تحت تأثير الكحول والسباب في أماكن عامة، في ولاية ماريلاند.

وأشارت سكاي سبورتس إلى أن المخالفة التي ارتكبها روني تعد جنحة من الدرجة الرابعة، وقد تم تغريمه بمبلغ 25 ألف دولار.

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كان روني قد عوقب أيضا بمنعه من القيادة داخل إنجلترا لمدة 15 شهرا بسبب القيادة تحت تأثير الكحول.

وانتقل روني إلى اللعب في الدوري الأمريكي مع فريق دي سي يونايتد قادما من صفوف إيفرتون بداية عام 2018.

وقال المتحدث الرسمي باسم فريق دي سي يونايتد "نحن على دراية بالأخبار التي نشرت حول واين".

وأضاف "نحن نقدر الاهتمام الإعلامي بتلك الأحداث، لكننا نؤكد أنها أمور شخصية بالنسبة لواين روني، وسيحلها دي سي يونايتد بشكل داخلي مع اللاعب".

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واين روني دي سي يونايتد

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