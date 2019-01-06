خاص خبر في الجول – الإسماعيلي يستقر على قيد مارشال بدلا من ماندوجا.. وأجنبي جديد في الطريق

الأحد، 06 يناير 2019 - 22:21

كتب : ياسر الشريف

الإسماعيلي أمام إنبي

استقر نادي الإسماعيلي على قيد أودا مارشال لاعب الفريق الجديد بدلا من كريستوفر ماندوجا المهاجم الكاميروني للفريق.

وعلم FilGoal.com من مصدر مسؤول داخل نادي الإسماعيلي، أن الجهاز الفني قرر قيد أودا مارشال بدلا من كريستوفر ماندوجا في قائمته.

كان أودا مارشال قد بدأ الموسم مع فريق إنبي، قبل أن يفسخ تعاقده مع الفريق البترولي صباح اليوم الأحد.

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ومن جهة أخرى، اقترب يحيى زايد اللاعب التنزاني من الانضمام لنادي الإسماعيلي أيضا.

ويفاضل الفريق بين الثنائي صامويل بافور أو لسعد الجزيري المهاجم التونسي، لكي يقيد يحيى زايد بدلا منه حال إتمام التعاقد معه، جانب الناميبي بينسون شيلونجو وأودا مارشال.

يذكر أن الإسماعيلي تعاقد حتى الآن مع بينسون شيلونجو من سموحة، وأودا مارشال، بجانب استعارة محمود عبد العاطي "دونجا" من الزمالك.

في الدوري أودا مارشال الإسماعيلي إنبي

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