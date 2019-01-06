خالد بوطيب: اللعب للزمالك شرف كبير.. وأريد الفوز بكل البطولات

الأحد، 06 يناير 2019 - 19:39

كتب : أحمد شوقي

خالد بوطيب مع كريستيان جروس

عبر خالد بوطيب المهاجم المغربي الجديد لنادي الزمالك عن فخره الكبير باللعب للفريق الأبيض.

وقال بوطيب في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "اللعب للزمالك شرف كبير أنا فخور به".

وأضاف "أريد الفوز بكل البطولات مع الزمالك. هذا هو الهدف الذي أتيت إلى هنا لأجله".

أخبار متعلقة

خالد قمر يكشف لـ في الجول تفاصيل "اشتباكات" الاتحاد والزمالك رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين بوطيب يتمم الرتوش الأخيرة في صفقة الانضمام للزمالك كاسونجو: الزمالك سيفتقدني؟ عمر السعيد وأحداد والصفقة الجديدة كفيلون بالمهمة

كان الزمالك قد أتم تعاقده مع خالد بوطيب كأولى صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري.

وكان FilGoal.comكشف وصول خالد بوطيب للقاهرة مساء يوم الجمعة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

اقرأ أيضا:

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

خبر في الجول - الشحات يوقع على عقود انضمامه للأهلي في انتظار الإعلان الرسمي

خبر في الجول - النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري

سكاي: مورينيو يرفض تدريب بنفيكا

في الدوري الزمالك خالد بوطيب

نرشح لكم

أخر الأخبار

بالفيديو - سوسيداد يزيد برودة الطقس في العاصمة مدريد بانتصار تاريخي 21 دقيقة | أوروبا
مباشر – خيتافي (0) - (0) برشلونة 23 دقيقة | أوروبا
عبد الغني لـ في الجول: لسنا طرفا في أزمة الأهلي مع السعيد.. الشكوى مكانها الفيفا 36 دقيقة | الدوري المصري
بالفيديو - هل ظلم الـ VAR ريال مدريد؟ فينيسيوس يطالب بركلة جزاء 51 دقيقة | أوروبا
تشكيل برشلونة - كوتينيو على مقاعد البدلاء.. وديمبيلي يواصل الظهور أمام خيتافي ساعة | أوروبا
عمار حمدي لـ في الجول: الأهلي سيفوز بالدوري.. سأعود مجددا وفضلت الاتحاد على أكثر من عرض ساعة | الدوري المصري

التعليقات

الأكثر مشاهدة

1 صفقة الزمالك الجديدة لـ في الجول: الأهلي سيندم على عدم ضمي.. وسأخرج معارا لإثبات نفسي 2 تفاصيل طرد جنش والهاني سليمان.. والزمالك يفقد حارسه الأساسي أمام بيراميدز 3 حوار في الجول – أبو تريكة يوجه نصيحة خاصة لـ صلاح.. وتوقع عكس التمني قبل القمة 4 في الجول يكشف بند في عقد السعيد قد يمنح الأهلي 2 مليون دولار.. ولكن

قد ينال إعجابك