خالد بوطيب: اللعب للزمالك شرف كبير.. وأريد الفوز بكل البطولات

عبر خالد بوطيب المهاجم المغربي الجديد لنادي الزمالك عن فخره الكبير باللعب للفريق الأبيض.

وقال بوطيب في تصريحات لموقع الزمالك الرسمي: "اللعب للزمالك شرف كبير أنا فخور به".

وأضاف "أريد الفوز بكل البطولات مع الزمالك. هذا هو الهدف الذي أتيت إلى هنا لأجله".

كان الزمالك قد أتم تعاقده مع خالد بوطيب كأولى صفقات الفريق الشتوية للموسم الجاري.

وكان FilGoal.comكشف وصول خالد بوطيب للقاهرة مساء يوم الجمعة تمهيدا للانضمام لـ الزمالك.

ويبلغ بوطيب من العمر 31 عاما، وسجل 5 أهداف في 18 مباراة مع فريقه التركي هذا الموسم.

ولعب بوطيب طوال مشواره مع أندية فرنسية في الدرجات الأدنى، كما لعب لأجاكسيو وستراسبورج قبل الانتقال لمالاتياسبور في صيف 2017.

وإجمالا سجل بوطيب 17 هدفا في 51 مباراة مع فريقه التركي منذ 2017.

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