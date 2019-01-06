سموحة يحدد سعر تذاكر مباراة الأهلي

حدد نادي سموحة أسعار تذاكر مباراة الأهلي المقبلة المقرر لها يوم الثلاثاء في الدوري المصري.

ويلعب سموحة ضد الأهلي ضمن الجولة الـ15 للدوري المصري بملعب برج العرب في الإسكندرية.

وحدد نادي سموحة 200 جنيها سعرا لتذكرة حضور مباراة الأهلي.

وأعلن محمد مرجان المدير التنفيذي للأهلي فتح باب الحجز الإلكتروني لتذاكر المباراة مساء اليوم الأحد وفقا للنسبة المخصصة لجماهير الفريق الأحمر والتي تصل إلى 500 مشجع.

على أن يتم طرح التذاكر للأعضاء في مقرات النادي غدا الإثنين.

اقرأ أيضا:

رسميا - الأهلي يطلب الحصول على مليوني دولار بسبب انتقال السعيد لـ بيراميدز

رسميا - تحديد موعد مواجهة الزمالك ضد الأهلي.. وموقف بيراميدز من القطبين

خبر في الجول - الشحات يوقع على عقود انضمامه للأهلي في انتظار الإعلان الرسمي

خبر في الجول - النجوم يتمم اتفاقه لضم عصام الحضري

سكاي: مورينيو يرفض تدريب بنفيكا