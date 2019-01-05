كشف خالد محمود طبيب الأهلي تعرض أكرم توفيق لإصابة بكسر مضاعف في الأنف أثناء مشاركته أمام جمهورية شبين وديا.

فاز الأهلي على جمهورية شبين بثلاثية مقابل لا شيء في مباراة ودية، شهدت عودة جونيور أجاي للمشاركة، وخروج الثنائي وليد سليمان وأكرم توفيق بسبب الإصابة.

وقال طبيب الأهلي: "أكرم توفيق تعرض لكسر مضاعف في الأنف".

وأضاف في تصريحاته مع FilGoal.com "أما إصابة وليد سليمان فهي عبارة عن التهابات عند الجوانب الخارجية للقدم".

وواصل "فضلنا عدم استكماله للقاء بعدما عان من نفس الالتهابات بسبب الأرضية الصلبة لملعب الدفاع الجوي، ولكنه سيكون جاهزا بشكل طبيعي للمواجهة المقبلة".

ماذا عن وليد أزارو؟ يُجيب طبيب الأهلي: "أزارو يعاني من مزق في العضلة الضامة ومدة غيابه ليست محددة حتى الآن".

وأوضح "ننتظر نتيجة الأشعة التي خضع لها اللاعب لمعرفة حجم الإصابة بشكل أكبر وتحديد مدة غيابه".

وخرج أزارو مصابا من مواجهة الأهلي أمام بيراميدز في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة في الدوري المصري.

ويستعد الأهلي لمواجهة سموحة يوم الثلاثاء المقبل، ضمن مؤجلات الجولة الـ15 من الدوري المصري.

ويحتل الأهلي المركز السادس برصيد 24 نقطة من 13 مباراة.

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