أمير مرتضى: عقوبة جنش؟ نتعامل مع الأمور في الغرف المغلقة

تحدث أمير مرتضى منصور المشرف العام على فريق الكرة في الزمالك على طرد محمود عبد الرحيم "جنش" أمام الاتحاد السكندري، مشيرا إلى "سننتظر تقرير الحكم وعقوبات لجنة المسابقات".

الزمالك قلب تأخره إلى انتصار مثير بنتيجة 3-1 على مضيفه الاتحاد السكندري في الجولة 19 ليثأر الفارس الأبيض من زعيم الثغر الذي أطاح به من كأس زايد للأندية الأبطال منذ وقت قريب. (طالع التفاصيل)

لقاء شهد خروج جنش مطرودا إلى جانب الهاني سليمان بين شوطي المباراة. (طالع التفاصيل)

وقال أمير مرتضى: "أي عقوبات أو مكافآت نقررها، لا نُعلن عنها".

وأضاف في تصريحاته مع أون سبورت "نتعامل مع كل الأمور في الغرف المغلقة. نخرج بملاحظات بعد كل مباراة ونعالج أي أمور سلبية إذا حدث أي تجاوز من أي لاعب".

وأشار "رأيت الواقعة وجنش لم يكن له علاقة بما حدث ولكننا في النهاية سنتابع الأمر مع اتحاد الكرة وننتظر تقرير الحكم والعقوبات".

وشدد "إذا أخطأ أي لاعب، سنعاقبه ولا مشكلة في ذلك".













































































































































ورفع الزمالك رصيده إلى 41 نقطة موسعا الفارق مع بيراميدز الوصيف إلى 8 نقاط قبل أيام من مواجهة مرتقبة بين الناديين في لقاء مؤجل من الجولة التاسعة.

واستمر الاتحاد في المركز 12 ورصيده 20 نقطة.

طالع أيضا

تحرك قانوني من الأهلي ضد عبد الله السعيد

اتحاد الكرة يرد على بيان الأهلي الرسمي

صفقة أجنبية جديدة لـ بيراميدز؟

تفاصيل إصابات أزارو ووليد سليمان وأكرم توفيق

حوار في الجول – بوبان يتحدث عن "ركلة الاستقلال" وأفضل لحظة عاشها وكلمات مودريتش المؤثرة