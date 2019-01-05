أثنى نيكو كوفاتش مدرب بايرن ميونيخ على محمد صلاح نجم ليفربول وخصمه القادم في دوري أبطال أوروبا، كما تحدث حول المواجهة المرتقبة بين الفريقين وكذلك عملية إعادة بناء العملاق البافاري، وذلك في حواره مع FilGoal.com.

ويتواجد بايرن ميونيخ حاليا في قطر إذ يخوض معسكرا في ملاعب أسباير زون بالدوحة مع الفريق استعدادا لاستئناف الموسم بعد فترة التوقف الشتوي. وهناك التقى به FilGoal.com.

بدأ كوفاتش حديثه متحفظا للغاية مفضلا عدم التطرق للحديث بشكل عميق عن مواجهة ليفربول المقبلة، وخص بحديثه محمد صلاح نجم الحمر قائلا: "صلاح من اللاعبين الذي يعجبني أدائه، إنه لاعب رائع جدا".

وواصل "أعمل جاهدا في الوقت الحالي على إعادة ترتيب أوراق الفريق من جديد للدخول بقوة في أجواء المنافسة على لقب الدوري".

وأكمل "المهم الآن هو أن نرتب أولوياتنا فالوقت مبكر والحديث سابق عن أوانه لنفكر في ليفربول، ونحن لدينا مقاطع فيديو خاصة بهم وشاهدت مباراة الفريق الأخيرة مع مانشستر سيتي وأعرف أن الفريق يقدم كرة جيدة، لكن يظل البايرن بالمواهب التي لديه قادر على المنافسة على الألقاب".

ويواجه ليفربول نظيره بايرن ميونيخ ضمن ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا يوم 19 من الشهر المقبل.

وأتم كوفاتش حديثه مع FilGoal.com حول عملية إعادة بناء الفريق قائلا: "لن أبدأ من الصفر مع الفريق، بايرن ميونيخ أنهى عام 2018 بصورة جيدة، وسيحاول التدعيم بصفقات جيدة خلال الانتقالات الشتوية وسنركز في التعاقد مع المواهب واللاعبين صغار السن الذين بإمكانهم تقديم الإضافة للفريق، توجه إدارة النادي في المستقبل هو تقليل معدل أعمار لاعبي الفريق".

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