أحمد حسن: تفاوضنا مع السعيد منذ فترة طويلة.. كان واحدا من 9 أسماء مطروحة

شدد أحمد حسن المتحدث الرسمي باسم نادي بيراميدز على أهمية الفوز الذي حققه فريقه على حساب الأهلي، ولكنه يعتقد في الوقت نفسه أن المسابقة لا تزال طويلة.

بيراميدز قلب تأخره أمام الأهلي إلى فوز بهدفين مقابل هدف واحد على استاد الدفاع الجوي في مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة. (طالع التفاصيل)

وقال أحمد حسن عبد محطة "أون سبورت" بعد المباراة: "بالطبع سعداء بالفوز على الأهلي النادي الكبير والعظيم، ولكن المسابقة لا تزال في الملعب، إنه انتصار مهم، ولكنها في النهاية مجرد 3 نقاط".

وواصل: "هو فوز معنوي مهم لاستكمال المنافسة، ولكن الدوري لا يزال طويلا، لدينا هدف وطموح كبير".

نادي بيراميدز فاجأ الجميع صباح اليوم بالإعلان عن انتداب وقيد عبد الله السعيد، قبل أن يتم إقحام اللاعب منذ بداية المباراة مع ارتدائه شارة القيادة، ليسجل هدف الانتصار.

أحمد حسن تحدّث عن اليوم الحافل للسعيد: "عبد الله (تريند) الآن، لكل مجتهد نصيب، إنه لاعب كبير وقادر على التحكم في نسق المباراة وأداء فريقه، إنه واحد من اللاعبين المميزين، بالطبع خوضه للقاء شكّل مفاجأة لنا جميعا، ولكن من الطبيعي أن يفتح اتحاد الكرة القيد من يوم 1 يناير حتى 31، والأهلي نادٍ كبير والمفترض ألا تكون مثل هذه الأشياء في حسبانه".

وكشف المتحدث الرسمي لـ بيراميدز عن آلية التفاوض مع لاعب أهلي جدة السابق: "التفاوض تم معه منذ فترة طويلة، كان أمامنا 8 أو 9 أسماء مطروحة ومن ضمنها عبد الله. هو يجيد في الدوري المصري، نحتاجه طوال الموسم وليس أمام الأهلي فقط، لديه خبرات كبيرة ويجيد التمرير وتسجيل الأهداف وصناعتها".

ووصل بيراميدز إلى النقطة 33 في المركز الثاني خلف الزمالك صاحب الـ 38 نقطة في الصدارة.

بينما تجمد رصيد الأهلي عند النقطة 24 في المركز السادس من 13 مباراة.

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